https://ria.ru/20220804/kredit-1807134059.html

"Ъ": правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит

"Ъ": правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит - РИА Новости, 04.08.2022

"Ъ": правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит

Правительство РФ выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит в размере 130 миллиардов рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:56

2022-08-04T08:56

2022-08-04T08:56

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит в размере 130 миллиардов рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в кабмине.Уточняется, что у "Яндекса", VK и Ozon, в отличие от других российских эмитентов, были выпущены конвертируемые облигации на 1,25 миллиарда долларов, на 400 миллионов и на 750 миллионов долларов соответственно. После начала боевых действий на Украине зарубежные биржи приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками этих компаний, а держатели облигаций получили право требовать выкупа всех выпусков.Источники газеты в VK подтвердили, что компания направила запрос на предоставление льготного кредитования, отказавшись подтвердить сумму. В "Яндексе" сообщили, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого направлены на выплаты по еврооблигациям. В Минцифры изданию уточнили, что правительство поддержало инициативу министерства, предоставив российским интернет-компаниям льготное кредитование.

https://ria.ru/20220728/sotsset-1805638327.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, яндекс, ozon