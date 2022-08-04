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"Ъ": правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит - РИА Новости, 04.08.2022
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"Ъ": правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит
"Ъ": правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит - РИА Новости, 04.08.2022
"Ъ": правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит
Правительство РФ выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит в размере 130 миллиардов рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:56
2022-08-04T08:56
экономика
украина
яндекс
ozon
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит в размере 130 миллиардов рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в кабмине.Уточняется, что у "Яндекса", VK и Ozon, в отличие от других российских эмитентов, были выпущены конвертируемые облигации на 1,25 миллиарда долларов, на 400 миллионов и на 750 миллионов долларов соответственно. После начала боевых действий на Украине зарубежные биржи приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками этих компаний, а держатели облигаций получили право требовать выкупа всех выпусков.Источники газеты в VK подтвердили, что компания направила запрос на предоставление льготного кредитования, отказавшись подтвердить сумму. В "Яндексе" сообщили, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого направлены на выплаты по еврооблигациям. В Минцифры изданию уточнили, что правительство поддержало инициативу министерства, предоставив российским интернет-компаниям льготное кредитование.
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экономика, украина, яндекс, ozon
08:56 04.08.2022
 
"Ъ": правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит

"Ъ": правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит на 130 миллиардов рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит в размере 130 миллиардов рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в кабмине.
Уточняется, что у "Яндекса", VK и Ozon, в отличие от других российских эмитентов, были выпущены конвертируемые облигации на 1,25 миллиарда долларов, на 400 миллионов и на 750 миллионов долларов соответственно. После начала боевых действий на Украине зарубежные биржи приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками этих компаний, а держатели облигаций получили право требовать выкупа всех выпусков.
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В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия
Источники газеты в VK подтвердили, что компания направила запрос на предоставление льготного кредитования, отказавшись подтвердить сумму. В "Яндексе" сообщили, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого направлены на выплаты по еврооблигациям. В Минцифры изданию уточнили, что правительство поддержало инициативу министерства, предоставив российским интернет-компаниям льготное кредитование.
 
ЭкономикаУкраинаЯндексOzon
 
 
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