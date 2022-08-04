https://ria.ru/20220804/kotsert-1807310287.html
В Фонде храма Христа Спасителя опровергли проведение шоу "Хит-парад СССР"
В Фонде храма Христа Спасителя опровергли проведение шоу "Хит-парад СССР" - РИА Новости, 04.08.2022
В Фонде храма Христа Спасителя опровергли проведение шоу "Хит-парад СССР"
Концерт "Хит-парад СССР", который якобы должен состояться в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя, не планировался, в интернете... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:31
2022-08-04T18:31
2022-08-04T18:31
религия
фонд храма христа спасителя
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Концерт "Хит-парад СССР", который якобы должен состояться в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя, не планировался, в интернете распространили недостоверную информацию об этом мероприятии, заявили РИА Новости в Фонде храма Христа Спасителя.Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали название и постер концерта "Хит-парад СССР", который, как предполагается, пройдет 16 августа в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя."Концерта ("Хит-парад СССР" – ред.) не планировалось", - сказали в фонде, уточнив, что информация на сайте fxxc-tickets.ru, где появилась афиша концерта, недостоверная."У нас только один сайт Фонда храма Христа Спасителя – fxxc.ru. На нем размещается вся официальная информация", - пояснил собеседник агентства.По его словам, билеты на мероприятия в зале церковных соборов можно купить также официальных площадках, специализирующихся на продаже билетов.Ранее на сайте Фонда появилось сообщение, что организация не заключала договор на проведение концерта "Хит-парад СССР".Как сказано на сайте фонда, это негосударственная, некоммерческая организация, "созданная для обеспечения воссоздания, эксплуатации, охраны, использования и сохранения комплекса храма Христа Спасителя".
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фонд храма христа спасителя
В Фонде храма Христа Спасителя опровергли проведение шоу "Хит-парад СССР"
В Фонде храма Христа Спасителя опровергли проведение концерта "Хит-парад СССР"
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Концерт "Хит-парад СССР", который якобы должен состояться в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя, не планировался, в интернете распространили недостоверную информацию об этом мероприятии, заявили РИА Новости в Фонде храма Христа Спасителя.
Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали название и постер концерта "Хит-парад СССР", который, как предполагается, пройдет 16 августа в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя.
"Концерта ("Хит-парад СССР" – ред.) не планировалось", - сказали в фонде, уточнив, что информация на сайте fxxc-tickets.ru, где появилась афиша концерта, недостоверная.
"У нас только один сайт Фонда храма Христа Спасителя
– fxxc.ru. На нем размещается вся официальная информация", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, билеты на мероприятия в зале церковных соборов можно купить также официальных площадках, специализирующихся на продаже билетов.
Ранее на сайте Фонда появилось сообщение, что организация не заключала договор на проведение концерта "Хит-парад СССР".
Как сказано на сайте фонда, это негосударственная, некоммерческая организация, "созданная для обеспечения воссоздания, эксплуатации, охраны, использования и сохранения комплекса храма Христа Спасителя".