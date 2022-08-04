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В Перми спасли просидевшую двое суток в ливневой яме корову - РИА Новости, 04.08.2022
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В Перми спасли просидевшую двое суток в ливневой яме корову
В Перми спасли просидевшую двое суток в ливневой яме корову - РИА Новости, 04.08.2022
В Перми спасли просидевшую двое суток в ливневой яме корову
Спасатели освободили корову Зорьку, которая примерно двое суток просидела в ливневой канаве на окраине Перми, сообщили РИА Новости в городской администрации в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:23
2022-08-04T13:23
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происшествия
жкх
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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Спасатели освободили корову Зорьку, которая примерно двое суток просидела в ливневой канаве на окраине Перми, сообщили РИА Новости в городской администрации в четверг.Животное обнаружили в среду, 3 августа, у железнодорожных путей станции Кабельная. Корова провалилась в бетонную расщелину ливневой канализации и не могла выбраться самостоятельно.В соцсетях местные жители указывали, что Зорька просидела в канаве, дно которой заполнено мазутом, двое суток. Очевидцы уточняли, что спасатели прокопали к животному траншею, чтобы просунуть под ним трос и вытянуть, однако работу затрудняло то, что у коровы нет одного рога, поэтому подцепить её было не так просто. Более того, к месту не мог проехать транспорт."Помощь ей оказывали пермские спасатели. Провалившееся в бетонную расщелину лотка ливневой канализации животное достали, его осмотрели ветеринары, животное будет ходить, но сейчас ему необходим массаж", - сообщили в мэрии.Собеседник агентства уточнил, что корова сильно ослабла, её передадут хозяину.
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происшествия, жкх
13:23 04.08.2022
 
В Перми спасли просидевшую двое суток в ливневой яме корову

Пермские спасатели освободили корову, просидевшую двое суток в ливневой яме

© Фото : ПГСССотрудники Пермской городской службы спасения вызволяют корову, упавшую в канализацию
Сотрудники Пермской городской службы спасения вызволяют корову, упавшую в канализацию - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : ПГСС
Сотрудники Пермской городской службы спасения вызволяют корову, упавшую в канализацию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Спасатели освободили корову Зорьку, которая примерно двое суток просидела в ливневой канаве на окраине Перми, сообщили РИА Новости в городской администрации в четверг.
Животное обнаружили в среду, 3 августа, у железнодорожных путей станции Кабельная. Корова провалилась в бетонную расщелину ливневой канализации и не могла выбраться самостоятельно.
В соцсетях местные жители указывали, что Зорька просидела в канаве, дно которой заполнено мазутом, двое суток. Очевидцы уточняли, что спасатели прокопали к животному траншею, чтобы просунуть под ним трос и вытянуть, однако работу затрудняло то, что у коровы нет одного рога, поэтому подцепить её было не так просто. Более того, к месту не мог проехать транспорт.
"Помощь ей оказывали пермские спасатели. Провалившееся в бетонную расщелину лотка ливневой канализации животное достали, его осмотрели ветеринары, животное будет ходить, но сейчас ему необходим массаж", - сообщили в мэрии.
Собеседник агентства уточнил, что корова сильно ослабла, её передадут хозяину.
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