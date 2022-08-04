https://ria.ru/20220804/korova-1807209101.html

В Перми спасли просидевшую двое суток в ливневой яме корову

В Перми спасли просидевшую двое суток в ливневой яме корову - РИА Новости, 04.08.2022

В Перми спасли просидевшую двое суток в ливневой яме корову

Спасатели освободили корову Зорьку, которая примерно двое суток просидела в ливневой канаве на окраине Перми, сообщили РИА Новости в городской администрации в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:23

2022-08-04T13:23

2022-08-04T13:23

хорошие новости

происшествия

жкх

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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Спасатели освободили корову Зорьку, которая примерно двое суток просидела в ливневой канаве на окраине Перми, сообщили РИА Новости в городской администрации в четверг.Животное обнаружили в среду, 3 августа, у железнодорожных путей станции Кабельная. Корова провалилась в бетонную расщелину ливневой канализации и не могла выбраться самостоятельно.В соцсетях местные жители указывали, что Зорька просидела в канаве, дно которой заполнено мазутом, двое суток. Очевидцы уточняли, что спасатели прокопали к животному траншею, чтобы просунуть под ним трос и вытянуть, однако работу затрудняло то, что у коровы нет одного рога, поэтому подцепить её было не так просто. Более того, к месту не мог проехать транспорт."Помощь ей оказывали пермские спасатели. Провалившееся в бетонную расщелину лотка ливневой канализации животное достали, его осмотрели ветеринары, животное будет ходить, но сейчас ему необходим массаж", - сообщили в мэрии.Собеседник агентства уточнил, что корова сильно ослабла, её передадут хозяину.

https://ria.ru/20220802/enot-1806619105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх