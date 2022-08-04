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Эксперт не ждет роста заболеваемости COVID-19 в Москве, как при "дельте" - РИА Новости, 04.08.2022
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Эксперт не ждет роста заболеваемости COVID-19 в Москве, как при "дельте"
Эксперт не ждет роста заболеваемости COVID-19 в Москве, как при "дельте" - РИА Новости, 04.08.2022
Эксперт не ждет роста заболеваемости COVID-19 в Москве, как при "дельте"
Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве возможен, но уже не такой сильный, как при "дельте", заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:23
2022-08-04T13:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве возможен, но уже не такой сильный, как при "дельте", заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."То, что было, когда была дельта, такого не будет, безусловно", - сказал Малышев.Штамм "дельта" доминировал в России вместе с "омикроном" в начале 2022 года, в отличие от "омикрона", "дельта" характеризуется более тяжелым течением заболевания.За последние сутки в Москве выявлены 5973 случая COVID-19, 10 человек умерли. Последний раз такой резкий рост заболеваемости наблюдался в феврале 2022 года.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии
13:23 04.08.2022
 
Эксперт не ждет роста заболеваемости COVID-19 в Москве, как при "дельте"

Инфекционист Малышев: заболеваемость COVID-19 в Москве не вырастет до уровней "дельты"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве возможен, но уже не такой сильный, как при "дельте", заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
"То, что было, когда была дельта, такого не будет, безусловно", - сказал Малышев.
Штамм "дельта" доминировал в России вместе с "омикроном" в начале 2022 года, в отличие от "омикрона", "дельта" характеризуется более тяжелым течением заболевания.
За последние сутки в Москве выявлены 5973 случая COVID-19, 10 человек умерли. Последний раз такой резкий рост заболеваемости наблюдался в феврале 2022 года.
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