https://ria.ru/20220804/koronavirus-1807208967.html

Эксперт не ждет роста заболеваемости COVID-19 в Москве, как при "дельте"

Эксперт не ждет роста заболеваемости COVID-19 в Москве, как при "дельте" - РИА Новости, 04.08.2022

Эксперт не ждет роста заболеваемости COVID-19 в Москве, как при "дельте"

Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве возможен, но уже не такой сильный, как при "дельте", заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:23

2022-08-04T13:23

2022-08-04T13:23

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве возможен, но уже не такой сильный, как при "дельте", заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."То, что было, когда была дельта, такого не будет, безусловно", - сказал Малышев.Штамм "дельта" доминировал в России вместе с "омикроном" в начале 2022 года, в отличие от "омикрона", "дельта" характеризуется более тяжелым течением заболевания.За последние сутки в Москве выявлены 5973 случая COVID-19, 10 человек умерли. Последний раз такой резкий рост заболеваемости наблюдался в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806694145.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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