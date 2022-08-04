https://ria.ru/20220804/koronavirus-1807166133.html

В Москве за сутки госпитализировали 290 заболевших COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 290 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 290 заболевших COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 5 973 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:20

2022-08-04T11:20

2022-08-04T11:20

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5 973 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5 973, госпитализированы 290 человек, выздоровело 3 690 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 5 720 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 840 437 случая коронавируса, выздоровели 2 626 105 человек, умерли 44 514 человека.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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