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В России за сутки госпитализировали 1916 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220804/koronavirus-1807162766.html
В России за сутки госпитализировали 1916 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1916 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2022
В России за сутки госпитализировали 1916 человек с COVID-19
Почти две тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:09
2022-08-04T11:09
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти две тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 916 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе из 85, снижение — в 38. Не изменилась ситуация в шести регионах.Всего в России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 44 человека.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 9 752 человека, это на 5% меньше в сравнении с 3 августа."Выявлено 17 126 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", — говорится в сообщении.
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общество, россия, коронавирус covid-19
11:09 04.08.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1916 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 17 126 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти две тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 4 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 916 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6%", — говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе из 85, снижение — в 38. Не изменилась ситуация в шести регионах.
Всего в России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 44 человека.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 9 752 человека, это на 5% меньше в сравнении с 3 августа.
"Выявлено 17 126 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", — говорится в сообщении.
Медицинский работник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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