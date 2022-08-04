https://ria.ru/20220804/koronavirus-1807162766.html

В России за сутки госпитализировали 1916 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1916 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1916 человек с COVID-19

Почти две тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:09

2022-08-04T11:09

2022-08-04T11:09

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти две тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 916 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе из 85, снижение — в 38. Не изменилась ситуация в шести регионах.Всего в России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 44 человека.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 9 752 человека, это на 5% меньше в сравнении с 3 августа."Выявлено 17 126 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220803/koronavirus-1806827486.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19