17:08 04.08.2022 (обновлено: 18:09 04.08.2022)
Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП
В Госдуму внесли проект о порядке прохода иностранных военных кораблей в акватории СМП
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать иностранные государства подавать запрос на проход военного корабля через внутренние морские воды Северного морского пути, соответствующий документ разместили в электронной базе законодательного органа.
Предполагается, что обращение нужно направить по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.
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Автором законопроекта выступило российское правительство.
В конце июля президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. В ней Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Они непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года, общий объем финансирования его мероприятий составит почти 1,8 триллиона рублей.