https://ria.ru/20220804/korabli-1807283129.html

Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП

Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП - РИА Новости, 04.08.2022

Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать иностранные государства подавать запрос на проход военного корабля через внутренние морские воды Северного... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:08

2022-08-04T17:08

2022-08-04T18:09

россия

северный морской путь

госдума рф

правительство рф

арктика

владимир путин

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать иностранные государства подавать запрос на проход военного корабля через внутренние морские воды Северного морского пути, соответствующий документ разместили в электронной базе законодательного органа.Предполагается, что обращение нужно направить по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.Автором законопроекта выступило российское правительство.В конце июля президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. В ней Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Они непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года, общий объем финансирования его мероприятий составит почти 1,8 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220801/sevmorput-1806347880.html

https://ria.ru/20220801/doktrina-1806327164.html

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, северный морской путь, госдума рф, правительство рф, арктика, владимир путин, михаил мишустин, безопасность