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Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП - РИА Новости, 04.08.2022
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Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП
Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП - РИА Новости, 04.08.2022
Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать иностранные государства подавать запрос на проход военного корабля через внутренние морские воды Северного... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:08
2022-08-04T18:09
россия
северный морской путь
госдума рф
правительство рф
арктика
владимир путин
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать иностранные государства подавать запрос на проход военного корабля через внутренние морские воды Северного морского пути, соответствующий документ разместили в электронной базе законодательного органа.Предполагается, что обращение нужно направить по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.Автором законопроекта выступило российское правительство.В конце июля президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. В ней Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Они непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года, общий объем финансирования его мероприятий составит почти 1,8 триллиона рублей.
https://ria.ru/20220801/sevmorput-1806347880.html
https://ria.ru/20220801/doktrina-1806327164.html
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россия, северный морской путь, госдума рф, правительство рф, арктика, владимир путин, михаил мишустин, безопасность
17:08 04.08.2022 (обновлено: 18:09 04.08.2022)
 
Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП

В Госдуму внесли проект о порядке прохода иностранных военных кораблей в акватории СМП

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать иностранные государства подавать запрос на проход военного корабля через внутренние морские воды Северного морского пути, соответствующий документ разместили в электронной базе законодательного органа.
Предполагается, что обращение нужно направить по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 11:11
Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций
Автором законопроекта выступило российское правительство.
В конце июля президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. В ней Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Они непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года, общий объем финансирования его мероприятий составит почти 1,8 триллиона рублей.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 10:00
Власти Японии отреагировали на утверждение в России Морской доктрины
 
РоссияСеверный морской путьГосдума РФПравительство РФАрктикаВладимир ПутинМихаил МишустинБезопасность
 
 
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