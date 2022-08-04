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Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний
Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний - РИА Новости, 04.08.2022
Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний
Пять промышленных организаций Ярославской области пополнили список системообразующих предприятий и смогут получить федеральные меры поддержки, сообщило... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:58
2022-08-04T17:58
2022-08-04T17:58
ярославская область
экономика
максим решетников
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Пять промышленных организаций Ярославской области пополнили список системообразующих предприятий и смогут получить федеральные меры поддержки, сообщило правительство региона."Ярославская область снова пополнила список системообразующих предприятий. Еще пять промышленных организаций региона включены в федеральный перечень и смогут получать специальные меры поддержки правительства РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала года список увеличился с 11 до 37 предприятий, ещё 14 компаний входят в него в составе крупных российских холдингов. Новыми участниками федерального перечня стали ПАО "Ярославский завод "Красный Маяк", АО "Ярославский завод резиновых технических изделий", ООО "Рыбинский электромонтажный завод", ЗАО "Научно-производственная компания "ЯрЛИ", АО "Ярославль – Резинотехника". Работу по включению предприятий в список системообразующих ведёт региональный антисанкционный штаб под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Евраева. О новом дополнении перечня глава региона просил министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе его визита в Ярославскую область."Включение в список даёт предприятиям возможность рассчитывать на кредиты по приемлемым ставкам, а доступные кредиты на оборотные средства - это огромная поддержка в сложившихся экономических условиях. Мы с нашими промышленниками находимся в постоянном диалоге и поддерживаем их во всех вопросах, они знают, что могут на нас рассчитывать", - цитирует слова Евраева его пресс-служба.Как подчеркивает правительство региона, системообразующие предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств под 11% годовых на срок до 12 месяцев – до 10 миллиардов рублей на одно предприятие и до 30 миллиардов рублей на группу компаний. Некоторые из предприятий Ярославской области, ранее включенных в список, уже смогли воспользоваться мерами поддержки.
https://ria.ru/20220803/evraev-1806964147.html
https://ria.ru/20220629/evraev-1799052515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, ярославская область, россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Пять промышленных организаций Ярославской области пополнили список системообразующих предприятий и смогут получить федеральные меры поддержки, сообщило правительство региона.
"Ярославская область снова пополнила список системообразующих предприятий. Еще пять промышленных организаций региона включены в федеральный перечень и смогут получать специальные меры поддержки правительства РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года список увеличился с 11 до 37 предприятий, ещё 14 компаний входят в него в составе крупных российских холдингов. Новыми участниками федерального перечня стали ПАО "Ярославский завод "Красный Маяк", АО "Ярославский завод резиновых технических изделий", ООО "Рыбинский электромонтажный завод", ЗАО "Научно-производственная компания "ЯрЛИ", АО "Ярославль – Резинотехника". Работу по включению предприятий в список системообразующих ведёт региональный антисанкционный штаб под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Евраева. О новом дополнении перечня глава региона просил министра экономического развития РФ Максима Решетникова
в ходе его визита в Ярославскую область
.
"Включение в список даёт предприятиям возможность рассчитывать на кредиты по приемлемым ставкам, а доступные кредиты на оборотные средства - это огромная поддержка в сложившихся экономических условиях. Мы с нашими промышленниками находимся в постоянном диалоге и поддерживаем их во всех вопросах, они знают, что могут на нас рассчитывать", - цитирует слова Евраева его пресс-служба.
Как подчеркивает правительство региона, системообразующие предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств под 11% годовых на срок до 12 месяцев – до 10 миллиардов рублей на одно предприятие и до 30 миллиардов рублей на группу компаний. Некоторые из предприятий Ярославской области, ранее включенных в список, уже смогли воспользоваться мерами поддержки.
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