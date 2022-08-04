Рейтинг@Mail.ru
Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20220804/kompanii-1807299316.html
Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний
Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний - РИА Новости, 04.08.2022
Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний
Пять промышленных организаций Ярославской области пополнили список системообразующих предприятий и смогут получить федеральные меры поддержки, сообщило... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:58
2022-08-04T17:58
ярославская область
экономика
максим решетников
ярославская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Пять промышленных организаций Ярославской области пополнили список системообразующих предприятий и смогут получить федеральные меры поддержки, сообщило правительство региона."Ярославская область снова пополнила список системообразующих предприятий. Еще пять промышленных организаций региона включены в федеральный перечень и смогут получать специальные меры поддержки правительства РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала года список увеличился с 11 до 37 предприятий, ещё 14 компаний входят в него в составе крупных российских холдингов. Новыми участниками федерального перечня стали ПАО "Ярославский завод "Красный Маяк", АО "Ярославский завод резиновых технических изделий", ООО "Рыбинский электромонтажный завод", ЗАО "Научно-производственная компания "ЯрЛИ", АО "Ярославль – Резинотехника". Работу по включению предприятий в список системообразующих ведёт региональный антисанкционный штаб под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Евраева. О новом дополнении перечня глава региона просил министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе его визита в Ярославскую область."Включение в список даёт предприятиям возможность рассчитывать на кредиты по приемлемым ставкам, а доступные кредиты на оборотные средства - это огромная поддержка в сложившихся экономических условиях. Мы с нашими промышленниками находимся в постоянном диалоге и поддерживаем их во всех вопросах, они знают, что могут на нас рассчитывать", - цитирует слова Евраева его пресс-служба.Как подчеркивает правительство региона, системообразующие предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств под 11% годовых на срок до 12 месяцев – до 10 миллиардов рублей на одно предприятие и до 30 миллиардов рублей на группу компаний. Некоторые из предприятий Ярославской области, ранее включенных в список, уже смогли воспользоваться мерами поддержки.
https://ria.ru/20220803/evraev-1806964147.html
https://ria.ru/20220629/evraev-1799052515.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9274419c90192b57e3e38f17b200f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим решетников, ярославская область, россия
17:58 04.08.2022
 

Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Пять промышленных организаций Ярославской области пополнили список системообразующих предприятий и смогут получить федеральные меры поддержки, сообщило правительство региона.
"Ярославская область снова пополнила список системообразующих предприятий. Еще пять промышленных организаций региона включены в федеральный перечень и смогут получать специальные меры поддержки правительства РФ", - говорится в сообщении.
Встреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Ярославской области М. Евраевым - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 15:20Ярославская область
Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области
Отмечается, что с начала года список увеличился с 11 до 37 предприятий, ещё 14 компаний входят в него в составе крупных российских холдингов. Новыми участниками федерального перечня стали ПАО "Ярославский завод "Красный Маяк", АО "Ярославский завод резиновых технических изделий", ООО "Рыбинский электромонтажный завод", ЗАО "Научно-производственная компания "ЯрЛИ", АО "Ярославль – Резинотехника". Работу по включению предприятий в список системообразующих ведёт региональный антисанкционный штаб под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Евраева. О новом дополнении перечня глава региона просил министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе его визита в Ярославскую область.
"Включение в список даёт предприятиям возможность рассчитывать на кредиты по приемлемым ставкам, а доступные кредиты на оборотные средства - это огромная поддержка в сложившихся экономических условиях. Мы с нашими промышленниками находимся в постоянном диалоге и поддерживаем их во всех вопросах, они знают, что могут на нас рассчитывать", - цитирует слова Евраева его пресс-служба.
Как подчеркивает правительство региона, системообразующие предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств под 11% годовых на срок до 12 месяцев – до 10 миллиардов рублей на одно предприятие и до 30 миллиардов рублей на группу компаний. Некоторые из предприятий Ярославской области, ранее включенных в список, уже смогли воспользоваться мерами поддержки.

Другие новости региона читайте здесь >>

Ярославская Стрелка - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 17:09Ярославская область
Ярославская область заинтересована в сильных муниципалитетах
 
Ярославская областьЭкономикаМаксим РешетниковЯрославская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала