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Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний

Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний - РИА Новости, 04.08.2022

Список системообразующих предприятий пополнили пять ярославских компаний

Пять промышленных организаций Ярославской области пополнили список системообразующих предприятий и смогут получить федеральные меры поддержки, сообщило... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:58

2022-08-04T17:58

2022-08-04T17:58

ярославская область

экономика

максим решетников

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Пять промышленных организаций Ярославской области пополнили список системообразующих предприятий и смогут получить федеральные меры поддержки, сообщило правительство региона."Ярославская область снова пополнила список системообразующих предприятий. Еще пять промышленных организаций региона включены в федеральный перечень и смогут получать специальные меры поддержки правительства РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала года список увеличился с 11 до 37 предприятий, ещё 14 компаний входят в него в составе крупных российских холдингов. Новыми участниками федерального перечня стали ПАО "Ярославский завод "Красный Маяк", АО "Ярославский завод резиновых технических изделий", ООО "Рыбинский электромонтажный завод", ЗАО "Научно-производственная компания "ЯрЛИ", АО "Ярославль – Резинотехника". Работу по включению предприятий в список системообразующих ведёт региональный антисанкционный штаб под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Евраева. О новом дополнении перечня глава региона просил министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе его визита в Ярославскую область."Включение в список даёт предприятиям возможность рассчитывать на кредиты по приемлемым ставкам, а доступные кредиты на оборотные средства - это огромная поддержка в сложившихся экономических условиях. Мы с нашими промышленниками находимся в постоянном диалоге и поддерживаем их во всех вопросах, они знают, что могут на нас рассчитывать", - цитирует слова Евраева его пресс-служба.Как подчеркивает правительство региона, системообразующие предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств под 11% годовых на срок до 12 месяцев – до 10 миллиардов рублей на одно предприятие и до 30 миллиардов рублей на группу компаний. Некоторые из предприятий Ярославской области, ранее включенных в список, уже смогли воспользоваться мерами поддержки.

https://ria.ru/20220803/evraev-1806964147.html

https://ria.ru/20220629/evraev-1799052515.html

ярославская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, максим решетников, ярославская область, россия