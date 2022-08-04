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В Кремле назвали проведение учений возле Тайваня суверенным правом Китая - РИА Новости, 04.08.2022
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В Кремле назвали проведение учений возле Тайваня суверенным правом Китая
В Кремле назвали проведение учений возле Тайваня суверенным правом Китая - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле назвали проведение учений возле Тайваня суверенным правом Китая
Военные учения Китая возле Тайваня - это его суверенное право, напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:38
2022-08-04T13:43
в мире
китай
тайвань
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военные учения Китая возле Тайваня - это его суверенное право, напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что напряженность в регионе была вокруг Тайваня, собственно, она искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт, кем она была спровоцирована. Визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. А что касается маневров, то это суверенное право Китая", - сказал Песков журналистам в четверг.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (07.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807213742.html
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в мире, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань
13:38 04.08.2022 (обновлено: 13:43 04.08.2022)
 
В Кремле назвали проведение учений возле Тайваня суверенным правом Китая

Песков назвал проведение учений возле Тайваня суверенным правом Китая

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Китая
Ракетный фрегат Китая - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военные учения Китая возле Тайваня - это его суверенное право, напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что напряженность в регионе была вокруг Тайваня, собственно, она искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт, кем она была спровоцирована. Визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. А что касается маневров, то это суверенное право Китая", - сказал Песков журналистам в четверг.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (07.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китайские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:40
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова
 
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