https://ria.ru/20220804/kitay-1807212991.html

В Кремле назвали проведение учений возле Тайваня суверенным правом Китая

В Кремле назвали проведение учений возле Тайваня суверенным правом Китая - РИА Новости, 04.08.2022

В Кремле назвали проведение учений возле Тайваня суверенным правом Китая

Военные учения Китая возле Тайваня - это его суверенное право, напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:38

2022-08-04T13:38

2022-08-04T13:43

в мире

китай

тайвань

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военные учения Китая возле Тайваня - это его суверенное право, напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что напряженность в регионе была вокруг Тайваня, собственно, она искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт, кем она была спровоцирована. Визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. А что касается маневров, то это суверенное право Китая", - сказал Песков журналистам в четверг.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (07.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807213742.html

китай

тайвань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань