https://ria.ru/20220804/kitay-1807132833.html

ВС Китая провели учения и нанесли удары по целям в Тайваньском проливе

ВС Китая провели учения и нанесли удары по целям в Тайваньском проливе - РИА Новости, 04.08.2022

ВС Китая провели учения и нанесли удары по целям в Тайваньском проливе

Народно-освободительная армия Китая в рамках учений около Тайваня провела успешные боевые стрельбы, сообщила Восточная зона боевого командования НОАК в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:34

2022-08-04T08:34

2022-08-04T14:27

в мире

китай

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ПЕКИН, 4 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в рамках учений около Тайваня провела успешные боевые стрельбы, сообщила Восточная зона боевого командования НОАК в официальном аккаунте в WeChat.Маневры стартовали в 12:00 по местному времени (7:00 мск) и продлятся до воскресенья. Они проходят в шести районах вокруг Тайваня. Военные заранее опубликовали координаты, чтобы избежать случайного захода судов или пролета самолетов.Масштабные учения с боевыми стрельбами стали ответом на решение Тайбэя принять на острове спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Американская чиновница прибыла сюда в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь, провела переговоры и улетела в Корею, проведя на Тайване меньше суток.Это был первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай