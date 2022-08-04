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ВС Китая провели учения и нанесли удары по целям в Тайваньском проливе - РИА Новости, 04.08.2022
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ВС Китая провели учения и нанесли удары по целям в Тайваньском проливе
ВС Китая провели учения и нанесли удары по целям в Тайваньском проливе - РИА Новости, 04.08.2022
ВС Китая провели учения и нанесли удары по целям в Тайваньском проливе
Народно-освободительная армия Китая в рамках учений около Тайваня провела успешные боевые стрельбы, сообщила Восточная зона боевого командования НОАК в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:34
2022-08-04T14:27
в мире
китай
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ПЕКИН, 4 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в рамках учений около Тайваня провела успешные боевые стрельбы, сообщила Восточная зона боевого командования НОАК в официальном аккаунте в WeChat.Маневры стартовали в 12:00 по местному времени (7:00 мск) и продлятся до воскресенья. Они проходят в шести районах вокруг Тайваня. Военные заранее опубликовали координаты, чтобы избежать случайного захода судов или пролета самолетов.Масштабные учения с боевыми стрельбами стали ответом на решение Тайбэя принять на острове спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Американская чиновница прибыла сюда в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь, провела переговоры и улетела в Корею, проведя на Тайване меньше суток.Это был первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html
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в мире, китай
08:34 04.08.2022 (обновлено: 14:27 04.08.2022)
 
ВС Китая провели учения и нанесли удары по целям в Тайваньском проливе

НОАК: ВС Китая провели учения и нанесли удары по целям в Тайваньском проливе

© AFP 2022 / Hector RetamalКитайский военный вертолет пролетает мимо одной из ближайших к Тайваню точек материкового Китая в преддверии военных учений
Китайский военный вертолет пролетает мимо одной из ближайших к Тайваню точек материкового Китая в преддверии военных учений - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в рамках учений около Тайваня провела успешные боевые стрельбы, сообщила Восточная зона боевого командования НОАК в официальном аккаунте в WeChat.

"Около 13:00 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты", — говорится в публикации.

Маневры стартовали в 12:00 по местному времени (7:00 мск) и продлятся до воскресенья. Они проходят в шести районах вокруг Тайваня. Военные заранее опубликовали координаты, чтобы избежать случайного захода судов или пролета самолетов.
Масштабные учения с боевыми стрельбами стали ответом на решение Тайбэя принять на острове спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Американская чиновница прибыла сюда в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь, провела переговоры и улетела в Корею, проведя на Тайване меньше суток.
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Это был первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
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Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.
В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
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