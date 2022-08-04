https://ria.ru/20220804/kitay-1807131475.html

Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом

Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом - РИА Новости, 04.08.2022

Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом

Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это хорошо спланированный фарс, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:23

2022-08-04T08:23

2022-08-04T08:43

в мире

китай

сша

тайвань

мид кнр

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это хорошо спланированный фарс, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене."Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это тщательно спланированный фарс, они обнажили свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе стал визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.По его словам, провокации США лишь вдохновят 1,4 миллиарда китайцев сплотиться и ускорить строительство современного социалистического государства с китайской спецификой.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807126566.html

https://ria.ru/20220803/kitay-1806869691.html

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сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань