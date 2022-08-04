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Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом - РИА Новости, 04.08.2022
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Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом
Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом - РИА Новости, 04.08.2022
Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом
Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это хорошо спланированный фарс, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:23
2022-08-04T08:43
в мире
китай
сша
тайвань
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это хорошо спланированный фарс, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене."Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это тщательно спланированный фарс, они обнажили свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе стал визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.По его словам, провокации США лишь вдохновят 1,4 миллиарда китайцев сплотиться и ускорить строительство современного социалистического государства с китайской спецификой.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807126566.html
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в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань
08:23 04.08.2022 (обновлено: 08:43 04.08.2022)
 
Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом

Глава МИД Китая Ван И назвал действия США по тайваньскому вопросу спланированным фарсом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это хорошо спланированный фарс, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.
"Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это тщательно спланированный фарс, они обнажили свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
07:27
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе стал визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
"Планы США по использованию Тайваня для сдерживания Китая никогда не увенчаются успехом и не изменят историческую тенденцию неизбежного возвращения Тайваня на родину", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР.
По его словам, провокации США лишь вдохновят 1,4 миллиарда китайцев сплотиться и ускорить строительство современного социалистического государства с китайской спецификой.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 11:14
В Китае заявили о сговоре внешних сил и сторонников независимости Тайваня
 
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