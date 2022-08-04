08:23 04.08.2022 (обновлено: 08:43 04.08.2022)
Глава МИД Китая назвал действия США по тайваньскому вопросу фарсом
Глава МИД Китая Ван И назвал действия США по тайваньскому вопросу спланированным фарсом
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это хорошо спланированный фарс, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.
Толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе стал визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
"Планы США по использованию Тайваня для сдерживания Китая никогда не увенчаются успехом и не изменят историческую тенденцию неизбежного возвращения Тайваня на родину", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР.
По его словам, провокации США лишь вдохновят 1,4 миллиарда китайцев сплотиться и ускорить строительство современного социалистического государства с китайской спецификой.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.