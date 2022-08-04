https://ria.ru/20220804/kherson-1807206443.html
Херсонский глава назвал регион исконно российской землей
Херсонский глава назвал регион исконно российской землей - РИА Новости, 04.08.2022
Херсонский глава назвал регион исконно российской землей
Херсонская область исконно была российской землей, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:17
2022-08-04T13:17
2022-08-04T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
россия
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Херсонская область исконно была российской землей, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо."Эта земля исконно была российской. Осваивали ее великие люди, в том числе (князь - ред.) Григорий Потемкин", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости Крым. По его словам, именно Россия осваивала Северное Причерноморье.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Администрации Херсонской и Запорожской областей ранее заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.
https://ria.ru/20220804/kherson-1807153126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Херсонский глава назвал регион исконно российской землей
Глава Херсонской ВГА Сальдо назвал регион исконно российской землей