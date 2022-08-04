https://ria.ru/20220804/kherson-1807206443.html

Херсонский глава назвал регион исконно российской землей

Херсонский глава назвал регион исконно российской землей - РИА Новости, 04.08.2022

Херсонский глава назвал регион исконно российской землей

Херсонская область исконно была российской землей, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:17

2022-08-04T13:17

2022-08-04T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

россия

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Херсонская область исконно была российской землей, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо."Эта земля исконно была российской. Осваивали ее великие люди, в том числе (князь - ред.) Григорий Потемкин", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости Крым. По его словам, именно Россия осваивала Северное Причерноморье.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Администрации Херсонской и Запорожской областей ранее заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.

https://ria.ru/20220804/kherson-1807153126.html

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Кирилл Волков

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