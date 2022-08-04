Большинство жителей Херсонской области за вхождение в Россию, заявили в ВГА
Замглавы ВГА Стремоусов: 80 процентов жителей Херсонской области за вхождение в Россию
Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Власти Херсонской области считают, что до 80% жителей региона выскажутся на референдуме за вхождение в состав России.
Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов провел встречу с жителями Голой Пристани. По итогам встречи власти заявили, что до 80% жителей региона готовы высказаться за вхождение области в состав РФ.
"Около 80% жителей Херсонщины готовы отдать свои голоса за возможность быть в составе единой России, неукоснительно следуя концепции "Объединяй и здравствуй", - говорится в Telegram-канале администрации региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.