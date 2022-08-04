https://ria.ru/20220804/kherson-1807153126.html

Большинство жителей Херсонской области за вхождение в Россию, заявили в ВГА

Большинство жителей Херсонской области за вхождение в Россию, заявили в ВГА - РИА Новости, 04.08.2022

Большинство жителей Херсонской области за вхождение в Россию, заявили в ВГА

Власти Херсонской области считают, что до 80% жителей региона выскажутся на референдуме за вхождение в состав России. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:34

2022-08-04T10:34

2022-08-04T10:34

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

россия

херсонская область

запорожская область

владимир рогов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806958234_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_621c51ed905e39eea02d2132eee034aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Власти Херсонской области считают, что до 80% жителей региона выскажутся на референдуме за вхождение в состав России.Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов провел встречу с жителями Голой Пристани. По итогам встречи власти заявили, что до 80% жителей региона готовы высказаться за вхождение области в состав РФ."Около 80% жителей Херсонщины готовы отдать свои голоса за возможность быть в составе единой России, неукоснительно следуя концепции "Объединяй и здравствуй", - говорится в Telegram-канале администрации региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.

https://ria.ru/20220803/kherson-1806958403.html

россия

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кирилл стремоусов, россия, херсонская область , запорожская область, владимир рогов, в мире