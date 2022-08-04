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Большинство жителей Херсонской области за вхождение в Россию, заявили в ВГА - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/kherson-1807153126.html
Большинство жителей Херсонской области за вхождение в Россию, заявили в ВГА
Большинство жителей Херсонской области за вхождение в Россию, заявили в ВГА - РИА Новости, 04.08.2022
Большинство жителей Херсонской области за вхождение в Россию, заявили в ВГА
Власти Херсонской области считают, что до 80% жителей региона выскажутся на референдуме за вхождение в состав России. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:34
2022-08-04T10:34
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
россия
херсонская область
запорожская область
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Власти Херсонской области считают, что до 80% жителей региона выскажутся на референдуме за вхождение в состав России.Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов провел встречу с жителями Голой Пристани. По итогам встречи власти заявили, что до 80% жителей региона готовы высказаться за вхождение области в состав РФ."Около 80% жителей Херсонщины готовы отдать свои голоса за возможность быть в составе единой России, неукоснительно следуя концепции "Объединяй и здравствуй", - говорится в Telegram-канале администрации региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.
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россия
херсонская область
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кирилл стремоусов, россия, херсонская область , запорожская область, владимир рогов, в мире
10:34 04.08.2022
 
Большинство жителей Херсонской области за вхождение в Россию, заявили в ВГА

Замглавы ВГА Стремоусов: 80 процентов жителей Херсонской области за вхождение в Россию

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне
Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
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Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Власти Херсонской области считают, что до 80% жителей региона выскажутся на референдуме за вхождение в состав России.
Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов провел встречу с жителями Голой Пристани. По итогам встречи власти заявили, что до 80% жителей региона готовы высказаться за вхождение области в состав РФ.
"Около 80% жителей Херсонщины готовы отдать свои голоса за возможность быть в составе единой России, неукоснительно следуя концепции "Объединяй и здравствуй", - говорится в Telegram-канале администрации региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 15:11
Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовРоссияХерсонская областьЗапорожская областьВладимир РоговВ мире
 
 
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