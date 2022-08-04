Итоги референдума дадут старт новому отсчету времени, заявили в Херсоне
Замглавы херсонской администрации Стремоусов: референдум даст старт новому отсчету времени
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Итоги референдума о статусе Херсонской области станут отсчетом нового времени для этого региона в составе Российской Федерации, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Референдум должен пройти. Определение на референдуме, где мы примем решение войти в состав большой страны, еще раз закрепит наш статус, в котором никогда Россия отсюда не уйдет. Он поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени", - сказал Стремоусов на встрече с жителями Голой Пристани, видео которой опубликовано в его Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.