08:58 04.08.2022 (обновлено: 10:21 04.08.2022)
ВСУ атаковали Херсон ракетами
Замглавы администрации Херсонской области: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на регион
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинская армия атаковала Херсон, сработала система ПВО, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет", — cказал собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса.
Во время операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы хотят войти в состав Российской Федерации.