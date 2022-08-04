https://ria.ru/20220804/kherson-1807134433.html

ВСУ атаковали Херсон ракетами

ВСУ атаковали Херсон ракетами - РИА Новости, 04.08.2022

ВСУ атаковали Херсон ракетами

Украинская армия атаковала Херсон, сработала система ПВО, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:58

2022-08-04T08:58

2022-08-04T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинская армия атаковала Херсон, сработала система ПВО, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет", — cказал собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса.Во время операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы хотят войти в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220803/kherson-1806958403.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире