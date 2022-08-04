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ВСУ атаковали Херсон ракетами - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ атаковали Херсон ракетами
ВСУ атаковали Херсон ракетами - РИА Новости, 04.08.2022
ВСУ атаковали Херсон ракетами
Украинская армия атаковала Херсон, сработала система ПВО, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:58
2022-08-04T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинская армия атаковала Херсон, сработала система ПВО, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет", — cказал собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса.Во время операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы хотят войти в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20220803/kherson-1806958403.html
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в мире
08:58 04.08.2022 (обновлено: 10:21 04.08.2022)
 
ВСУ атаковали Херсон ракетами

Замглавы администрации Херсонской области: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на регион

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинская армия атаковала Херсон, сработала система ПВО, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет", — cказал собеседник агентства.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса.
Во время операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы хотят войти в состав Российской Федерации.
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