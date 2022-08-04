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ВС России уничтожили до 130 украинских военных в районе Харькова
ВС России уничтожили до 130 украинских военных в районе Харькова - РИА Новости, 04.08.2022
ВС России уничтожили до 130 украинских военных в районе Харькова
ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:22
2022-08-04T12:22
2022-08-04T13:07
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, сообщили в четверг в Минобороны России."В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники", - говорится в сводке.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/kharkov-1807172221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, харьков
12:22 04.08.2022 (обновлено: 13:07 04.08.2022)
ВС России уничтожили до 130 украинских военных в районе Харькова
Минобороны: ВС России уничтожили до 130 украинских военных в районе Харькова