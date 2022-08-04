https://ria.ru/20220804/kharkov-1807186632.html

ВС России уничтожили до 130 украинских военных в районе Харькова

ВС России уничтожили до 130 украинских военных в районе Харькова - РИА Новости, 04.08.2022

ВС России уничтожили до 130 украинских военных в районе Харькова

ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:22

2022-08-04T12:22

2022-08-04T13:07

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, сообщили в четверг в Минобороны России."В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники", - говорится в сводке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/kharkov-1807172221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, харьков