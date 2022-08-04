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Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом
Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022
Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом
Артиллерийский расчет союзных сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:16
2022-08-04T10:16
2022-08-04T11:47
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
украина
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ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Артиллерийский расчет союзных сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал РИА Новости источник в одном из боевых подразделений."Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", — сказал собеседник агентства.По его словам, точных данных о гражданстве бойцов из обнаруженной группы пока нет."Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена", — заявил военнослужащий.В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут воевать 16 тысяч иностранных наемников. В свою очередь, в середине июля российское Минобороны сообщало, что всего в зону конфликта приехали около 7,1 тысячи человек из 60 стран, но их число уже сократилось примерно до 2,7 тысячи. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Цель была поражена" – союзные силы об уничтожении иностранных наемников под Харьковом
Союзные силы уничтожили группу наемников под Харьковом. Они говорили по-испански, но точных данных об их гражданстве пока нет.
2022-08-04T10:16
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина
10:16 04.08.2022 (обновлено: 11:47 04.08.2022)
Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом
Союзные силы уничтожили испаноговорящих наемников в селе Русская Лозовая под Харьковом
ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Артиллерийский расчет союзных сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал РИА Новости источник в одном из боевых подразделений.
"Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", — сказал собеседник агентства.
По его словам, точных данных о гражданстве бойцов из обнаруженной группы пока нет.
"Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена", — заявил военнослужащий.
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут воевать 16 тысяч иностранных наемников. В свою очередь, в середине июля российское Минобороны сообщало, что всего в зону конфликта приехали около 7,1 тысячи человек из 60 стран, но их число уже сократилось примерно до 2,7 тысячи.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс
и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.