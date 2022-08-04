https://ria.ru/20220804/kharkov-1807147890.html

Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом

Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022

Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом

Артиллерийский расчет союзных сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:16

2022-08-04T10:16

2022-08-04T11:47

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Артиллерийский расчет союзных сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал РИА Новости источник в одном из боевых подразделений."Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", — сказал собеседник агентства.По его словам, точных данных о гражданстве бойцов из обнаруженной группы пока нет."Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена", — заявил военнослужащий.В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут воевать 16 тысяч иностранных наемников. В свою очередь, в середине июля российское Минобороны сообщало, что всего в зону конфликта приехали около 7,1 тысячи человек из 60 стран, но их число уже сократилось примерно до 2,7 тысячи. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Цель была поражена" – союзные силы об уничтожении иностранных наемников под Харьковом Союзные силы уничтожили группу наемников под Харьковом. Они говорили по-испански, но точных данных об их гражданстве пока нет. 2022-08-04T10:16 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, украина