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Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/kharkov-1807147890.html
Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом
Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022
Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом
Артиллерийский расчет союзных сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:16
2022-08-04T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Артиллерийский расчет союзных сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал РИА Новости источник в одном из боевых подразделений."Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", — сказал собеседник агентства.По его словам, точных данных о гражданстве бойцов из обнаруженной группы пока нет."Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена", — заявил военнослужащий.В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут воевать 16 тысяч иностранных наемников. В свою очередь, в середине июля российское Минобороны сообщало, что всего в зону конфликта приехали около 7,1 тысячи человек из 60 стран, но их число уже сократилось примерно до 2,7 тысячи. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Цель была поражена" – союзные силы об уничтожении иностранных наемников под Харьковом
Союзные силы уничтожили группу наемников под Харьковом. Они говорили по-испански, но точных данных об их гражданстве пока нет.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина
10:16 04.08.2022 (обновлено: 11:47 04.08.2022)
 
Союзные силы уничтожили группу испаноговорящих наемников под Харьковом

Союзные силы уничтожили испаноговорящих наемников в селе Русская Лозовая под Харьковом

© РИА НовостиВыстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи Воздушно-десантных войск российских Вооруженных сил во время специальной военной операции на Украине
Выстрел из гаубицы Гиацинт батареи Воздушно-десантных войск российских Вооруженных сил во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Артиллерийский расчет союзных сил российской армии и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал РИА Новости источник в одном из боевых подразделений.
"Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", — сказал собеседник агентства.
По его словам, точных данных о гражданстве бойцов из обнаруженной группы пока нет.
"Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена", — заявил военнослужащий.
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут воевать 16 тысяч иностранных наемников. В свою очередь, в середине июля российское Минобороны сообщало, что всего в зону конфликта приехали около 7,1 тысячи человек из 60 стран, но их число уже сократилось примерно до 2,7 тысячи.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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