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Американцы назвали Байдена "катастрофой" из-за России - РИА Новости, 04.08.2022
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Американцы назвали Байдена "катастрофой" из-за России
Американцы назвали Байдена "катастрофой" из-за России - РИА Новости, 04.08.2022
Американцы назвали Байдена "катастрофой" из-за России
Читатели американского журнала National Review отреагировали на статью о том, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T00:48
2022-08-04T00:48
россия
сша
украина
нато
джо байден
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Читатели американского журнала National Review отреагировали на статью о том, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Автор публикации, в частности, напомнил, что до начала российской спецоперации на Украине Байден намекал, что "небольшой конфликт" не спровоцирует США и НАТО на ответные действия. Теперь, говорится в статье, американский лидер видит, как нарастают последствия конфликта — рост цен на энергоресурсы и продовольствие, всемирный голод, слишком холодная зима для Западной Европы — и "наверняка просто хочет выбраться из этой неразберихи"."Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам", - выразил мнение kelly3."Мы (США – Прим. ред.) своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы", - отметил LysanderMcgrath."Таких плохих и некомпетентных лидеров у нас (США – Прим. ред.) не было никогда, даже при Обаме", - констатировал Jonathan.Ранее журналист Катрина Ванден Хевел в статье для газеты The Washington Postнаписала, что опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.Высокопоставленный американский дипломат Час Фриман, в свою очередь, отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, сша, украина, нато, джо байден, владимир путин, в мире
00:48 04.08.2022
 
Американцы назвали Байдена "катастрофой" из-за России

Читатели National Review раскритиковали Байдена за "опосредованную войну" с Россией

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Читатели американского журнала National Review отреагировали на статью о том, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Автор публикации, в частности, напомнил, что до начала российской спецоперации на Украине Байден намекал, что "небольшой конфликт" не спровоцирует США и НАТО на ответные действия. Теперь, говорится в статье, американский лидер видит, как нарастают последствия конфликта — рост цен на энергоресурсы и продовольствие, всемирный голод, слишком холодная зима для Западной Европы — и "наверняка просто хочет выбраться из этой неразберихи".
"Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам", - выразил мнение kelly3.
"Мы (США – Прим. ред.) своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы", - отметил LysanderMcgrath.
"Таких плохих и некомпетентных лидеров у нас (США – Прим. ред.) не было никогда, даже при Обаме", - констатировал Jonathan.
"Джо Байден понятия не имеет, как быть президентом Соединенных Шатов. Это огромная трагедия и катастрофа", - резюмировал DavidCPearl.
Ранее журналист Катрина Ванден Хевел в статье для газеты The Washington Postнаписала, что опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.
Высокопоставленный американский дипломат Час Фриман, в свою очередь, отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 14:41
Байдену пора забыть об Украине, пишет WP
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСШАУкраинаНАТОДжо БайденВладимир ПутинВ мире
 
 
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