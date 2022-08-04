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Звезда "Полицейского с Рублевки" призналась в тайном замужестве - РИА Новости, 04.08.2022
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Шоубиз
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Звезда "Полицейского с Рублевки" призналась в тайном замужестве
Звезда "Полицейского с Рублевки" призналась в тайном замужестве - РИА Новости, 04.08.2022
Звезда "Полицейского с Рублевки" призналась в тайном замужестве
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Софья Каштанова призналась, что тайно вышла замуж. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:49
2022-08-04T10:49
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Софья Каштанова призналась, что тайно вышла замуж.В интервью "7 дней" она добавила, что никогда не мечтала о пышном торжестве с голубями и фатой. По словам девушки, все прошло спокойно, в тихом семейном кругу. Пара воспитывает двоих детей – Джорджа и Даниэль.Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев стал дедушкой.
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знаменитости, шоу-бизнес
10:49 04.08.2022
 
Звезда "Полицейского с Рублевки" призналась в тайном замужестве

Звезда "Полицейского с Рублевки" Софья Каштанова призналась в тайном замужестве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие фестиваля Kinotavr* Special Edition
Открытие фестиваля Kinotavr* Special Edition - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Софья Каштанова призналась, что тайно вышла замуж.

"Да, я вышла замуж, но это случилось не вчера. Мы с мужем вместе семь лет, и в какой-то момент узаконили свои отношения, просто не стали этого афишировать. <…> Свадьбы у нас не было, мы просто расписались", – сказала актриса.

В интервью "7 дней" она добавила, что никогда не мечтала о пышном торжестве с голубями и фатой. По словам девушки, все прошло спокойно, в тихом семейном кругу. Пара воспитывает двоих детей – Джорджа и Даниэль.

"Я стараюсь гармонично распределять между детьми свою любовь и заботу. Но как раз Данчик, моя маленькая, начинает ревновать и пытается переключить мое внимание полностью на себя. А Джорджик совершенно не готов этим внимание делиться. Сыну три с половиной года, дочке – полтора, и они сейчас находятся в стадии активной борьбы", – заключила Софья.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев стал дедушкой.
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