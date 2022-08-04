Звезда "Полицейского с Рублевки" призналась в тайном замужестве
Звезда "Полицейского с Рублевки" Софья Каштанова призналась в тайном замужестве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие фестиваля Kinotavr* Special Edition
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Софья Каштанова призналась, что тайно вышла замуж.
"Да, я вышла замуж, но это случилось не вчера. Мы с мужем вместе семь лет, и в какой-то момент узаконили свои отношения, просто не стали этого афишировать. <…> Свадьбы у нас не было, мы просто расписались", – сказала актриса.
В интервью "7 дней" она добавила, что никогда не мечтала о пышном торжестве с голубями и фатой. По словам девушки, все прошло спокойно, в тихом семейном кругу. Пара воспитывает двоих детей – Джорджа и Даниэль.
"Я стараюсь гармонично распределять между детьми свою любовь и заботу. Но как раз Данчик, моя маленькая, начинает ревновать и пытается переключить мое внимание полностью на себя. А Джорджик совершенно не готов этим внимание делиться. Сыну три с половиной года, дочке – полтора, и они сейчас находятся в стадии активной борьбы", – заключила Софья.
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