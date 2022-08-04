https://ria.ru/20220804/karabakh-1807172779.html
Армянских военных в Карабахе нет, заявил Пашинян
Армянских военных в Карабахе нет, заявил Пашинян - РИА Новости, 04.08.2022
Армянских военных в Карабахе нет, заявил Пашинян
Премьер Армении Никол Пашинян на фоне заявления секретаря Совбеза о наличии армянских военных в Карабахе заверил, что их там нет. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:41
2022-08-04T11:41
2022-08-04T12:33
в мире
армения
нагорный карабах
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 авг - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на фоне заявления секретаря Совбеза о наличии армянских военных в Карабахе заверил, что их там нет."Официально заявляю, что военнослужащих Республики Армения в Нагорном Карабахе нет", - сказал Пашинян.Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил о намерении вернуть в Армению оставшихся в Карабахе военнослужащих армянских Вооруженных сил.По его словам, во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года ряд частей ВС Армении пришли на помощь Армии обороны непризнанного Нагорного Карабаха и после установления режима прекращения огня и размещения в Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации "вполне закономерен вывод подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха".
https://ria.ru/20220803/mobilizatsiya-1807026803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян
11:41 04.08.2022 (обновлено: 12:33 04.08.2022)
Армянских военных в Карабахе нет, заявил Пашинян
Премьер Пашинян заявил, что армянских военнослужащих на территории Карабаха нет