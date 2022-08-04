https://ria.ru/20220804/karabakh-1807172779.html

Армянских военных в Карабахе нет, заявил Пашинян

Армянских военных в Карабахе нет, заявил Пашинян - РИА Новости, 04.08.2022

Армянских военных в Карабахе нет, заявил Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян на фоне заявления секретаря Совбеза о наличии армянских военных в Карабахе заверил, что их там нет. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:41

2022-08-04T11:41

2022-08-04T12:33

в мире

армения

нагорный карабах

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786866315_0:18:3104:1763_1920x0_80_0_0_aa4ca9714aaf42ae64522371477bacf5.jpg

ЕРЕВАН, 4 авг - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на фоне заявления секретаря Совбеза о наличии армянских военных в Карабахе заверил, что их там нет."Официально заявляю, что военнослужащих Республики Армения в Нагорном Карабахе нет", - сказал Пашинян.Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил о намерении вернуть в Армению оставшихся в Карабахе военнослужащих армянских Вооруженных сил.По его словам, во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года ряд частей ВС Армении пришли на помощь Армии обороны непризнанного Нагорного Карабаха и после установления режима прекращения огня и размещения в Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации "вполне закономерен вывод подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха".

https://ria.ru/20220803/mobilizatsiya-1807026803.html

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян