https://ria.ru/20220804/kanada-1807305013.html

Канада направит военных в Великобританию, чтобы тренировать ВСУ

Канада направит военных в Великобританию, чтобы тренировать ВСУ - РИА Новости, 04.08.2022

Канада направит военных в Великобританию, чтобы тренировать ВСУ

Канада направит до 225 военнослужащих в Великобританию, чтобы те обучали украинских боевиков, сообщило в четверг канадское министерство обороны. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:17

2022-08-04T18:17

2022-08-04T18:53

в мире

специальная военная операция на украине

канада

россия

украина

анита ананд

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768305727_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_eca85fee83dc23108214c0d8a26536cc.jpg

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Канада направит до 225 военнослужащих в Великобританию, чтобы те обучали украинских боевиков, сообщило в четверг канадское министерство обороны."Министр национальной обороны (Канады) Анита Ананд объявила о том, что авторизована отправка военного персонала для обучения новых рекрутов из вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении."Канада отправит до 225 военнослужащих в Соединенное Королевство, большинство из которых будут работать тренерами, в рамках миссии Канады по обучению и повышению возможностей Украины", - отмечается в документе. Уточняется, что направляемые канадские военные будут работать в течение четырех месяцев.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220724/naemnik-1804575006.html

канада

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, россия, украина, анита ананд, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр