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Канада направит военных в Великобританию, чтобы тренировать ВСУ - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/kanada-1807305013.html
Канада направит военных в Великобританию, чтобы тренировать ВСУ
Канада направит военных в Великобританию, чтобы тренировать ВСУ - РИА Новости, 04.08.2022
Канада направит военных в Великобританию, чтобы тренировать ВСУ
Канада направит до 225 военнослужащих в Великобританию, чтобы те обучали украинских боевиков, сообщило в четверг канадское министерство обороны. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:17
2022-08-04T18:53
в мире
специальная военная операция на украине
канада
россия
украина
анита ананд
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Канада направит до 225 военнослужащих в Великобританию, чтобы те обучали украинских боевиков, сообщило в четверг канадское министерство обороны."Министр национальной обороны (Канады) Анита Ананд объявила о том, что авторизована отправка военного персонала для обучения новых рекрутов из вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении."Канада отправит до 225 военнослужащих в Соединенное Королевство, большинство из которых будут работать тренерами, в рамках миссии Канады по обучению и повышению возможностей Украины", - отмечается в документе. Уточняется, что направляемые канадские военные будут работать в течение четырех месяцев.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220724/naemnik-1804575006.html
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в мире, канада, россия, украина, анита ананд, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:17 04.08.2022 (обновлено: 18:53 04.08.2022)
 
Канада направит военных в Великобританию, чтобы тренировать ВСУ

Министр обороны Канады направит до 225 военных в Великобританию, чтобы тренировать ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler MainКанадские военные во время учений
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler Main
Канадские военные во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Канада направит до 225 военнослужащих в Великобританию, чтобы те обучали украинских боевиков, сообщило в четверг канадское министерство обороны.
"Министр национальной обороны (Канады) Анита Ананд объявила о том, что авторизована отправка военного персонала для обучения новых рекрутов из вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.
"Канада отправит до 225 военнослужащих в Соединенное Королевство, большинство из которых будут работать тренерами, в рамках миссии Канады по обучению и повышению возможностей Украины", - отмечается в документе. Уточняется, что направляемые канадские военные будут работать в течение четырех месяцев.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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