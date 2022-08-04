https://ria.ru/20220804/kachura-1807134580.html

Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России

Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России - РИА Новости, 04.08.2022

Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России

Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Ольге Качуре — командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР, сообщил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:01

2022-08-04T09:01

2022-08-04T09:52

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Ольге Качуре — командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР, сообщил официальный Telegram-канал Кремля.Пресс-служба главы государства опубликовала текст президентского указа.О гибели Ольги Качуры (позывной Корса) накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка — Ясиноватая, Корса и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале.Качура была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, с 2014 года она воспитала сотни бойцов. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/geroy-1807098597.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин