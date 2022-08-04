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Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России - РИА Новости, 04.08.2022
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Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России
Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России - РИА Новости, 04.08.2022
Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России
Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Ольге Качуре — командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР, сообщил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:01
2022-08-04T09:52
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Ольге Качуре — командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР, сообщил официальный Telegram-канал Кремля.Пресс-служба главы государства опубликовала текст президентского указа.О гибели Ольги Качуры (позывной Корса) накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка — Ясиноватая, Корса и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале.Качура была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, с 2014 года она воспитала сотни бойцов. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя ДНР.
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общество, россия, владимир путин
09:01 04.08.2022 (обновлено: 09:52 04.08.2022)
 
Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России

Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику ДНР Ольге Качуре с позывным Корса

© RTОльга Качура
Ольга Качура
© RT
Ольга Качура
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Ольге Качуре — командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР, сообщил официальный Telegram-канал Кремля.
Пресс-служба главы государства опубликовала текст президентского указа.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)", — гласит документ.
О гибели Ольги Качуры (позывной Корса) накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка — Ясиноватая, Корса и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале.
Качура была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, с 2014 года она воспитала сотни бойцов. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя ДНР.
Флаг Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 21:20В мире
Погибшей Ольге Качуре посмертно присвоено звание Героя ДНР
 
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