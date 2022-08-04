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СМИ сообщило, когда выйдет сиквел "Джокера"
СМИ сообщило, когда выйдет сиквел "Джокера" - РИА Новости, 04.08.2022
СМИ сообщило, когда выйдет сиквел "Джокера"
Продолжение психологического триллера "Джокер" от студии Warner Bros. выйдет в прокат 4 октября 2024 года, сообщает Deadline. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:39
2022-08-04T11:39
2022-08-04T11:39
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Продолжение психологического триллера "Джокер" от студии Warner Bros. выйдет в прокат 4 октября 2024 года, сообщает Deadline.Фильм будет называться "Joker: Folie à Deux" ("Джокер: Безумие на двоих").Согласно Hollywood Reporter, главную роль в продолжении "Джокера", как и в первом фильме, скорее всего, исполнит Хоакин Феникс.Ранее Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях обложку сценария новой части фильма "Джокер". Скрипт он написал совместно со Скоттом Сильвером, с которым работал и над оригиналом.Первая часть "Джокера" была снята в 2019 году. Картина рассказывает версию происхождения главного антагониста Бэтмена в комиксах компании DC Comics. Проект получил целый ряд номинаций на "Оскар", в том числе за "Лучший фильм", режиссерскую работу, адаптированный сценарий и другие. Хоакин Феникс стал лауреатом премии в номинации "Лучшая мужская роль", а композитор Хильдур Гуднадоуттир победила в номинации "Лучшая музыка к фильму".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, хоакин феникс, dc comics, warner bros. pictures, что посмотреть
СМИ сообщило, когда выйдет сиквел "Джокера"
Сиквел "Джокера" выйдет 4 октября 2024 года, пишет Deadline