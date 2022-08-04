https://ria.ru/20220804/joker-1807148761.html

СМИ сообщило, когда выйдет сиквел "Джокера"

СМИ сообщило, когда выйдет сиквел "Джокера" - РИА Новости, 04.08.2022

СМИ сообщило, когда выйдет сиквел "Джокера"

Продолжение психологического триллера "Джокер" от студии Warner Bros. выйдет в прокат 4 октября 2024 года, сообщает Deadline. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:39

2022-08-04T11:39

2022-08-04T11:39

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Продолжение психологического триллера "Джокер" от студии Warner Bros. выйдет в прокат 4 октября 2024 года, сообщает Deadline.Фильм будет называться "Joker: Folie à Deux" ("Джокер: Безумие на двоих").Согласно Hollywood Reporter, главную роль в продолжении "Джокера", как и в первом фильме, скорее всего, исполнит Хоакин Феникс.Ранее Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях обложку сценария новой части фильма "Джокер". Скрипт он написал совместно со Скоттом Сильвером, с которым работал и над оригиналом.Первая часть "Джокера" была снята в 2019 году. Картина рассказывает версию происхождения главного антагониста Бэтмена в комиксах компании DC Comics. Проект получил целый ряд номинаций на "Оскар", в том числе за "Лучший фильм", режиссерскую работу, адаптированный сценарий и другие. Хоакин Феникс стал лауреатом премии в номинации "Лучшая мужская роль", а композитор Хильдур Гуднадоуттир победила в номинации "Лучшая музыка к фильму".

https://ria.ru/20220803/kino-1806859771.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, хоакин феникс, dc comics, warner bros. pictures, что посмотреть