20:19 04.08.2022 (обновлено: 22:51 04.08.2022)
США перенесли испытания ракеты Minuteman III из-за Китая, пишут СМИ
WSJ: США перенесли испытания ракеты Minuteman III во избежание напряженности с Китаем
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск невооруженной ракеты Minuteman III на военной базе ВВС США Ванденберг
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
Пуск невооруженной ракеты Minuteman III на военной базе ВВС США Ванденберг. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
ВВС США планировали провести испытательный пуск ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии на этой неделе. Собеседник газеты заявил, что испытание перенесено по распоряжению шефа Пентагона Ллойда Остина.
"Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня", — указал источник.
На какой срок откладывается испытание, не уточняется.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.