https://ria.ru/20220804/ispytaniya-1807349163.html

США перенесли испытания ракеты Minuteman III из-за Китая, пишут СМИ

США перенесли испытания ракеты Minuteman III из-за Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2022

США перенесли испытания ракеты Minuteman III из-за Китая, пишут СМИ

США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР, пишет The Wall... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:19

2022-08-04T20:19

2022-08-04T22:51

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.ВВС США планировали провести испытательный пуск ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии на этой неделе. Собеседник газеты заявил, что испытание перенесено по распоряжению шефа Пентагона Ллойда Остина.На какой срок откладывается испытание, не уточняется.В начале апреля США уже отменяли испытательный пуск этой ракеты, ссылаясь на попытку не допустить эскалации напряженности в отношениях с Москвой.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

https://ria.ru/20220701/rakety-1799650385.html

https://ria.ru/20220713/ssha-1802310453.html

сша

китай

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космос - риа наука, сша, китай, в мире, ллойд остин, калифорния, министерство обороны сша, ввс сша