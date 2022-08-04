https://ria.ru/20220804/iran-1807116658.html

В Иране заявили, что будут исполнять СВПД при гарантии экономических выгод

В Иране заявили, что будут исполнять СВПД при гарантии экономических выгод - РИА Новости, 04.08.2022

В Иране заявили, что будут исполнять СВПД при гарантии экономических выгод

Иран вернется к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда получит от США гарантии экономической выгоды от РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T00:26

2022-08-04T00:26

2022-08-04T00:26

в мире

иран

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 4 авг – РИА Новости. Иран вернется к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда получит от США гарантии экономической выгоды от этого, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи."С апреля 2021 года Иран добросовестно вел переговоры с другими участниками по поводу возобновления полного исполнения сделки. Достижение этой цели откладывается, потому что США еще не решили дать гарантии того, что Иран получит обещанные соглашением экономические выгоды", - сказал Тахт-Раванчи."Когда США примут верное решение, Иран, в свою очередь, прекратит свои корректирующие действия и возобновит полное исполнение мер, касающихся ядерной сферы в соответствии с соглашением 2015 года", - добавил он.

https://ria.ru/20220803/svpd-1807053732.html

иран

сша

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в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)