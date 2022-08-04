https://ria.ru/20220804/india-1807315439.html

Пары на "Дне Индии" смогут пройти ритуал индийского бракосочетания

Пары на "Дне Индии" смогут пройти ритуал индийского бракосочетания - РИА Новости, 04.08.2022

Пары на "Дне Индии" смогут пройти ритуал индийского бракосочетания

Организаторы фестиваля "День Индии" предлагают парам пройти ритуал индийского бракосочетания с соблюдением всех традиций, сообщила директор АНО "Индийский... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:54

2022-08-04T18:54

2022-08-04T18:54

культура

новости культуры

что посмотреть

индия

москва

новости - туризм

свадьбы

брак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155719/17/1557191781_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_c53456c820f76be4198502fb657d46bf.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Организаторы фестиваля "День Индии" предлагают парам пройти ритуал индийского бракосочетания с соблюдением всех традиций, сообщила директор АНО "Индийский культурно-национальный центр "СИТА" Даша Котвани."Очень интересная особенность фестиваля — мы представляем индийскую свадьбу, это весь тот набор ритуалов, вся та последовательность действий, которые индийские жених и невеста проходят в Индии. Этот ритуал, это празднество будет и во время нашего фестиваля", — сказала Котвани на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".В Индии считается, что новобрачные соединяются узами любви "на семь предстоящих лет жизни". Именно этот ритуал, по мнению Котвани, привлекает жениха и невесту пройти обряд индийского бракосочетания."Когда люди женятся по индийскому стилю — это означает, что они будут жить вместе в течение семи жизней. Именно это привлекает молодоженов Москвы провести такое интересное событие", — сказала Котвани.Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. В этом году фестиваль будет проходить с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Каждый год он проводится в последний месяц лета в честь празднования Дня независимости Индии, который отмечается 15 августа.

https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, что посмотреть , индия, москва, новости - туризм, свадьбы, брак, куда сходить