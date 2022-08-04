https://ria.ru/20220804/india-1807315439.html
Пары на "Дне Индии" смогут пройти ритуал индийского бракосочетания
Пары на "Дне Индии" смогут пройти ритуал индийского бракосочетания - РИА Новости, 04.08.2022
Пары на "Дне Индии" смогут пройти ритуал индийского бракосочетания
Организаторы фестиваля "День Индии" предлагают парам пройти ритуал индийского бракосочетания с соблюдением всех традиций, сообщила директор АНО "Индийский... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:54
2022-08-04T18:54
2022-08-04T18:54
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Организаторы фестиваля "День Индии" предлагают парам пройти ритуал индийского бракосочетания с соблюдением всех традиций, сообщила директор АНО "Индийский культурно-национальный центр "СИТА" Даша Котвани."Очень интересная особенность фестиваля — мы представляем индийскую свадьбу, это весь тот набор ритуалов, вся та последовательность действий, которые индийские жених и невеста проходят в Индии. Этот ритуал, это празднество будет и во время нашего фестиваля", — сказала Котвани на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".В Индии считается, что новобрачные соединяются узами любви "на семь предстоящих лет жизни". Именно этот ритуал, по мнению Котвани, привлекает жениха и невесту пройти обряд индийского бракосочетания."Когда люди женятся по индийскому стилю — это означает, что они будут жить вместе в течение семи жизней. Именно это привлекает молодоженов Москвы провести такое интересное событие", — сказала Котвани.Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. В этом году фестиваль будет проходить с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Каждый год он проводится в последний месяц лета в честь празднования Дня независимости Индии, который отмечается 15 августа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, что посмотреть , индия, москва, новости - туризм, свадьбы, брак, куда сходить
Пары на "Дне Индии" смогут пройти ритуал индийского бракосочетания
Пары на фестивале "День Индии" в Москве смогут пройти ритуал индийского бракосочетания
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Организаторы фестиваля "День Индии" предлагают парам пройти ритуал индийского бракосочетания с соблюдением всех традиций, сообщила директор АНО "Индийский культурно-национальный центр "СИТА" Даша Котвани.
"Очень интересная особенность фестиваля — мы представляем индийскую свадьбу, это весь тот набор ритуалов, вся та последовательность действий, которые индийские жених и невеста проходят в Индии. Этот ритуал, это празднество будет и во время нашего фестиваля", — сказала Котвани на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
В Индии считается, что новобрачные соединяются узами любви "на семь предстоящих лет жизни". Именно этот ритуал, по мнению Котвани, привлекает жениха и невесту пройти обряд индийского бракосочетания.
"Когда люди женятся по индийскому стилю — это означает, что они будут жить вместе в течение семи жизней. Именно это привлекает молодоженов Москвы провести такое интересное событие", — сказала Котвани.
Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. В этом году фестиваль будет проходить с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Каждый год он проводится в последний месяц лета в честь празднования Дня независимости Индии, который отмечается 15 августа.