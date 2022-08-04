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Минпромторг разрешил параллельный импорт автохимии и запчастей
Минпромторг разрешил параллельный импорт автохимии и запчастей - РИА Новости, 04.08.2022
Минпромторг разрешил параллельный импорт автохимии и запчастей
Минпромторг РФ расширил список параллельного импорта по автохимии и запчастям, в него, в частности, вошли Castrol, Liqui Moly и Datsun, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:51
2022-08-04T16:51
2022-08-04T16:54
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
авто
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ расширил список параллельного импорта по автохимии и запчастям, в него, в частности, вошли Castrol, Liqui Moly и Datsun, говорится в сообщении министерства.Соответствующий документ также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией радиоэлектронной, химической промышленности и другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и другие. Эти изменения были необходимы, так как важнейшим показателем эффективности действия механизма параллельного импорта продукции является доступность всех необходимых товаров для российских граждан и промышленных предприятий", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, авто
16:51 04.08.2022 (обновлено: 16:54 04.08.2022)
Минпромторг разрешил параллельный импорт автохимии и запчастей
Минпромторг разрешил параллельный импорт автохимии брендов Castrol и Liqui Moly