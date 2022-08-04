https://ria.ru/20220804/import-1807277955.html

Минпромторг разрешил параллельный импорт автохимии и запчастей

Минпромторг разрешил параллельный импорт автохимии и запчастей - РИА Новости, 04.08.2022

Минпромторг разрешил параллельный импорт автохимии и запчастей

Минпромторг РФ расширил список параллельного импорта по автохимии и запчастям, в него, в частности, вошли Castrol, Liqui Moly и Datsun, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:51

2022-08-04T16:51

2022-08-04T16:54

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150611/84/1506118444_0:189:3400:2102_1920x0_80_0_0_abe1affaddbc31bf4a15e181ceb531ce.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ расширил список параллельного импорта по автохимии и запчастям, в него, в частности, вошли Castrol, Liqui Moly и Datsun, говорится в сообщении министерства.Соответствующий документ также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией радиоэлектронной, химической промышленности и другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и другие. Эти изменения были необходимы, так как важнейшим показателем эффективности действия механизма параллельного импорта продукции является доступность всех необходимых товаров для российских граждан и промышленных предприятий", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220804/renault-1807264762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, авто