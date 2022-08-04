https://ria.ru/20220804/import-1807266393.html

Минпромторг расширил список параллельного импорта

Минпромторг расширил список параллельного импорта - РИА Новости, 04.08.2022

Минпромторг расширил список параллельного импорта

Минпромторг расширил список параллельного импорта по парфюмерии, косметике и автохимии продукцией нескольких брендов, говорится в сообщении Минпромторга. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:18

2022-08-04T16:18

2022-08-04T17:12

экономика

yves saint laurent

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россия

авто

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минпромторг расширил список параллельного импорта по парфюмерии, косметике и автохимии продукцией нескольких брендов, говорится в сообщении Минпромторга.Кроме того, в перечень разрешенных для ввоза по этой схеме товаров вошла продукция компаний Castrol, Liqui Moly, Datsun и Alienware.Помимо этого, ведомство разрешило поставки бренда Miltenyi Biotec, что позволит закупать необходимые реагентные наборы для работы медицинского оборудования от этой компании, которое используется в ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева", ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" и "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой".Также ведомство исключило из списка бренда Renault, поскольку АО "АвтоВАЗ" обязалось обеспеченить гарантийное обслуживание марки, включая торговлю запчастями.Минпромторг легализовал параллельный импорт на фоне западных санкций, вынудивших иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России. Решение изначально было временным — оно действует до конца года. В утвержденный министерством список попали более 50 категорий, в том числе автомобили зарубежных марок (таких как Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota), электроника вроде Apple, Samsung и Sony, бытовая техника от Siemens и Dyson и игровые приставки (Xbox и PlayStation).В начале июля Мантуров говорил в интервью РИА Новости, что России удалось преодолеть острую фазу шока из-за ограничений на импорт. По его словам, при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства.

https://ria.ru/20220729/import-1805937398.html

https://ria.ru/20220721/elektronika-1804103132.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, yves saint laurent, giorgio armani , россия, авто