16:18 04.08.2022 (обновлено: 17:12 04.08.2022)
Минпромторг расширил список параллельного импорта
Минпромторг расширил список параллельного импорта по парфюмерии, косметике и автохимии
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017". Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минпромторг расширил список параллельного импорта по парфюмерии, косметике и автохимии продукцией нескольких брендов, говорится в сообщении Минпромторга.
"Изменения коснулись списка исключений к парфюмерно-косметической продукции. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов, в частности, Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase", — отметили в министерстве.
Кроме того, в перечень разрешенных для ввоза по этой схеме товаров вошла продукция компаний Castrol, Liqui Moly, Datsun и Alienware.
Помимо этого, ведомство разрешило поставки бренда Miltenyi Biotec, что позволит закупать необходимые реагентные наборы для работы медицинского оборудования от этой компании, которое используется в ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева", ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" и "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой".
Также ведомство исключило из списка бренда Renault, поскольку АО "АвтоВАЗ" обязалось обеспеченить гарантийное обслуживание марки, включая торговлю запчастями.
Минпромторг легализовал параллельный импорт на фоне западных санкций, вынудивших иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России. Решение изначально было временным — оно действует до конца года. В утвержденный министерством список попали более 50 категорий, в том числе автомобили зарубежных марок (таких как Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota), электроника вроде Apple, Samsung и Sony, бытовая техника от Siemens и Dyson и игровые приставки (Xbox и PlayStation).
В начале июля Мантуров говорил в интервью РИА Новости, что России удалось преодолеть острую фазу шока из-за ограничений на импорт. По его словам, при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства.