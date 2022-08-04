Рейтинг@Mail.ru
В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220804/gruziya-1807245127.html
В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов
В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов - РИА Новости, 04.08.2022
В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов
В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию в адрес грузинского правительства и парламента с требованием ввести визовый режим для граждан России и... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:16
2022-08-04T16:52
грузия
россия
белоруссия
в мире
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/30/1555813057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d0e628b5f9c8977d751b1ad2a59e27e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию в адрес грузинского правительства и парламента с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.Документ опубликован на сайте Manifest.ge. В петиции предлагается руководству страны ввести визовый режим для граждан этих стран, чтобы огранить время их пребывания в Грузии до трех месяцев. "В таком случае граждане России и Белоруссии не смогут находится в Грузии более трех месяцев, и это означает, что целью их визита будет туризм и путешествие, а не бизнес-деятельность", - говорится в заявлении.Ранее оппозиционная парламентская партия "Лело" также потребовала ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в 7 раз превышает годовой показатель прошлого года, заявила в четверг глава крупной неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" Ека Гигаури.
https://ria.ru/20220707/viza-1801085704.html
грузия
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/30/1555813057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5280ada6c3320f7ee34ace7df7a1a5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, россия, белоруссия, в мире, туризм, новости - туризм
15:16 04.08.2022 (обновлено: 16:52 04.08.2022)
 
В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов

В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию о введении виз для россиян и белорусов

© Depositphotos / UskarpМеждународный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Depositphotos / Uskarp
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию в адрес грузинского правительства и парламента с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.
Документ опубликован на сайте Manifest.ge. В петиции предлагается руководству страны ввести визовый режим для граждан этих стран, чтобы огранить время их пребывания в Грузии до трех месяцев. "В таком случае граждане России и Белоруссии не смогут находится в Грузии более трех месяцев, и это означает, что целью их визита будет туризм и путешествие, а не бизнес-деятельность", - говорится в заявлении.
Ранее оппозиционная парламентская партия "Лело" также потребовала ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.
С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в 7 раз превышает годовой показатель прошлого года, заявила в четверг глава крупной неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" Ека Гигаури.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 22:13
МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы
 
ТуризмГрузияРоссияБелоруссияВ миреТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала