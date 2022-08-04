15:16 04.08.2022 (обновлено: 16:52 04.08.2022)
В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов
В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию о введении виз для россиян и белорусов
© Depositphotos / UskarpМеждународный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
© Depositphotos / Uskarp
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию в адрес грузинского правительства и парламента с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.
Документ опубликован на сайте Manifest.ge. В петиции предлагается руководству страны ввести визовый режим для граждан этих стран, чтобы огранить время их пребывания в Грузии до трех месяцев. "В таком случае граждане России и Белоруссии не смогут находится в Грузии более трех месяцев, и это означает, что целью их визита будет туризм и путешествие, а не бизнес-деятельность", - говорится в заявлении.
Ранее оппозиционная парламентская партия "Лело" также потребовала ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.
С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в 7 раз превышает годовой показатель прошлого года, заявила в четверг глава крупной неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" Ека Гигаури.