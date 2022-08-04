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В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов

В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов - РИА Новости, 04.08.2022

В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов

В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию в адрес грузинского правительства и парламента с требованием ввести визовый режим для граждан России и... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:16

2022-08-04T15:16

2022-08-04T16:52

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ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию в адрес грузинского правительства и парламента с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.Документ опубликован на сайте Manifest.ge. В петиции предлагается руководству страны ввести визовый режим для граждан этих стран, чтобы огранить время их пребывания в Грузии до трех месяцев. "В таком случае граждане России и Белоруссии не смогут находится в Грузии более трех месяцев, и это означает, что целью их визита будет туризм и путешествие, а не бизнес-деятельность", - говорится в заявлении.Ранее оппозиционная парламентская партия "Лело" также потребовала ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в 7 раз превышает годовой показатель прошлого года, заявила в четверг глава крупной неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" Ека Гигаури.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

грузия, россия, белоруссия, в мире, туризм, новости - туризм