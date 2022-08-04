Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/groza-1807249055.html
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье - РИА Новости, 04.08.2022
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье
Опасные погодные явления, на сленге синоптиков – "камни с неба", ожидаются в воскресенье в Центральной России – пройдут грозы с интенсивными ливнями, шквалистым РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:30
2022-08-04T16:30
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805894004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aed005c4dc3431b20ec88ef7d426739e.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опасные погодные явления, на сленге синоптиков – "камни с неба", ожидаются в воскресенье в Центральной России – пройдут грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."После трехдневного 30-градусного зноя в воскресенье жителям Центральной России дышать станет легче, но прогнозируются опасные явления погоды, на сленге синоптиков – "камни с неба". Причиной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями с общим количеством осадков до 22 миллиметров, что составляет до 1/3 месячной нормы, очаговыми грозами, мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду, что резко освежит воздух до плюс 21 - плюс 26", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что к понедельнику ненадолго распогодится, но станет еще чуть прохладнее, и температура воздуха в течение следующей недели окончательно вернется в умеренное климатическое русло финального летнего месяца.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/pogoda-1806987071.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805894004_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_39e46554aefa88da7a7a0efacc7a7b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
15:30 04.08.2022 (обновлено: 16:30 04.08.2022)
 
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье

В Москве в воскресенье выпадет до трети месячной нормы осадков, пройдут грозы с градом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Гроза в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опасные погодные явления, на сленге синоптиков – "камни с неба", ожидаются в воскресенье в Центральной России – пройдут грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"После трехдневного 30-градусного зноя в воскресенье жителям Центральной России дышать станет легче, но прогнозируются опасные явления погоды, на сленге синоптиков – "камни с неба". Причиной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями с общим количеством осадков до 22 миллиметров, что составляет до 1/3 месячной нормы, очаговыми грозами, мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду, что резко освежит воздух до плюс 21 - плюс 26", - рассказал Тишковец.
Девушка фотографирует на смартфон градусник на фасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
02:00Сказано в эфире
"Дальше будет больше". Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России
Метеоролог отметил, что к понедельнику ненадолго распогодится, но станет еще чуть прохладнее, и температура воздуха в течение следующей недели окончательно вернется в умеренное климатическое русло финального летнего месяца.
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала