https://ria.ru/20220804/groza-1807249055.html
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье - РИА Новости, 04.08.2022
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье
Опасные погодные явления, на сленге синоптиков – "камни с неба", ожидаются в воскресенье в Центральной России – пройдут грозы с интенсивными ливнями, шквалистым РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:30
2022-08-04T15:30
2022-08-04T16:30
общество
москва
погода
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опасные погодные явления, на сленге синоптиков – "камни с неба", ожидаются в воскресенье в Центральной России – пройдут грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."После трехдневного 30-градусного зноя в воскресенье жителям Центральной России дышать станет легче, но прогнозируются опасные явления погоды, на сленге синоптиков – "камни с неба". Причиной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями с общим количеством осадков до 22 миллиметров, что составляет до 1/3 месячной нормы, очаговыми грозами, мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду, что резко освежит воздух до плюс 21 - плюс 26", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что к понедельнику ненадолго распогодится, но станет еще чуть прохладнее, и температура воздуха в течение следующей недели окончательно вернется в умеренное климатическое русло финального летнего месяца.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/pogoda-1806987071.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, погода
15:30 04.08.2022 (обновлено: 16:30 04.08.2022)
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье
В Москве в воскресенье выпадет до трети месячной нормы осадков, пройдут грозы с градом
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опасные погодные явления, на сленге синоптиков – "камни с неба", ожидаются в воскресенье в Центральной России – пройдут грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"После трехдневного 30-градусного зноя в воскресенье жителям Центральной России дышать станет легче, но прогнозируются опасные явления погоды, на сленге синоптиков – "камни с неба". Причиной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями с общим количеством осадков до 22 миллиметров, что составляет до 1/3 месячной нормы, очаговыми грозами, мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду, что резко освежит воздух до плюс 21 - плюс 26", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что к понедельнику ненадолго распогодится, но станет еще чуть прохладнее, и температура воздуха в течение следующей недели окончательно вернется в умеренное климатическое русло финального летнего месяца.