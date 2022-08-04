https://ria.ru/20220804/groza-1807249055.html

Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье

Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье - РИА Новости, 04.08.2022

Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье

Опасные погодные явления, на сленге синоптиков – "камни с неба", ожидаются в воскресенье в Центральной России – пройдут грозы с интенсивными ливнями, шквалистым РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:30

2022-08-04T15:30

2022-08-04T16:30

общество

москва

погода

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опасные погодные явления, на сленге синоптиков – "камни с неба", ожидаются в воскресенье в Центральной России – пройдут грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."После трехдневного 30-градусного зноя в воскресенье жителям Центральной России дышать станет легче, но прогнозируются опасные явления погоды, на сленге синоптиков – "камни с неба". Причиной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями с общим количеством осадков до 22 миллиметров, что составляет до 1/3 месячной нормы, очаговыми грозами, мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду, что резко освежит воздух до плюс 21 - плюс 26", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что к понедельнику ненадолго распогодится, но станет еще чуть прохладнее, и температура воздуха в течение следующей недели окончательно вернется в умеренное климатическое русло финального летнего месяца.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/pogoda-1806987071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода