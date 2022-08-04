https://ria.ru/20220804/gretsiya-1807271249.html

Власти Греции сообщили, кто заменил на курортах российских туристов

Власти Греции сообщили, кто заменил на курортах российских туристов - РИА Новости, 04.08.2022

Власти Греции сообщили, кто заменил на курортах российских туристов

Туристы из Балканских стран компенсировали потери от отсутствия российских и украинских путешественников, сообщил официальный представитель правительства Греции РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:17

2022-08-04T17:17

2022-08-04T17:17

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АФИНЫ, 4 авг — РИА Новости. Туристы из Балканских стран компенсировали потери от отсутствия российских и украинских путешественников, сообщил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому.В июне турпоток в Грецию превысил даже самые оптимистичные первоначальные прогнозы, отметил он. Через аэропорты страны прибыло рекордное число иностранных гостей — 3,481 миллиона. В прошлом году этот показатель достиг 1,190 миллиона, а в доковидном 2019 году он составлял 3,470 миллиона."Туристы из Балканских стран смогли компенсировать потери от отсутствия российских и украинских гостей", — сказал Иконому.По его словам, доходы от туризма позволяют государству в большей степени поддерживать общество, переживающее энергетический и другие кризисы, и иметь ценные резервы, необходимые нам в связи с приближающейся зимой. "Эти деньги переходят непосредственно в повседневную экономику и напрямую увеличивают доходы граждан", — добавил он.Чиновник отметил, что каждый день афинский Акрополь посещают более 15 тысяч туристов. На этой неделе их число в Афинах превысило один миллион. Салоники приняли на 280 процентов больше гостей, чем в прошлом году. В основном это круизные пассажиры.Власти заявляют, что теперь цель — продлить туристический сезон, а также привлечь в ноябре, декабре и январе пенсионеров из Северной Европы.Рекордным по числу туристов для Греции стал 2018 год, когда было зафиксировано почти 33,1 миллиона прибытий. В 2019 году страну посетили 31,34 миллиона туристов.Доходы от отрасли гостеприимства достигают 20 процентов ВВП Греции.

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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