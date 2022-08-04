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ВС России уничтожили три украинских взвода системы "Град"

ВС России уничтожили три украинских взвода системы "Град" - РИА Новости, 04.08.2022

ВС России уничтожили три украинских взвода системы "Град"

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре взвода орудий... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:33

2022-08-04T12:33

2022-08-04T12:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре взвода орудий "Гвоздика", три взвода гаубиц Д-30 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО "Град", четыре взвода орудий "Гвоздика" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

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в мире, россия, ситуация в днр и лнр