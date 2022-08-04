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На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 04.08.2022
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На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение
На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 04.08.2022
На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T06:53
2022-08-04T11:07
происшествия
пожар на складе ozon в подмосковье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Крупный пожар начался накануне днем на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области. К вечеру возгорание локализовали на площади 55 тысяч квадратных метров. Пожарные не позволили огню перекинуться на другие здания площадью 400 тысяч квадратов.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в качестве основной версии рассматривается поджог.Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал об одном погибшем и 13 пострадавших, но в самой компании заявили, что официального подтверждения гибели человека не получали. Директор по коммуникации Ozon Мария Заикина со ссылкой на медиков и спецслужбы сообщала о 12 пострадавших, из которых двоих госпитализировали.В страховых компаниях РИА Новости подтвердили, что содержимое склада было застраховано в "Ингосстрахе" более чем на 11 миллиардов рублей, а здание — в "АльфаСтраховании". В компании не уточнили сумму, по данным источников агентства, речь идет о шести миллиардах рублей.
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происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:53 04.08.2022 (обновлено: 11:07 04.08.2022)
 
На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение

МЧС: на складе Ozon в Истре ликвидировано открытое горение

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Тушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"В 5:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.

Крупный пожар начался накануне днем на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области. К вечеру возгорание локализовали на площади 55 тысяч квадратных метров. Пожарные не позволили огню перекинуться на другие здания площадью 400 тысяч квадратов.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в качестве основной версии рассматривается поджог.
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал об одном погибшем и 13 пострадавших, но в самой компании заявили, что официального подтверждения гибели человека не получали. Директор по коммуникации Ozon Мария Заикина со ссылкой на медиков и спецслужбы сообщала о 12 пострадавших, из которых двоих госпитализировали.
В страховых компаниях РИА Новости подтвердили, что содержимое склада было застраховано в "Ингосстрахе" более чем на 11 миллиардов рублей, а здание — в "АльфаСтраховании". В компании не уточнили сумму, по данным источников агентства, речь идет о шести миллиардах рублей.
Тушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Ozon пообещал помочь пострадавшим при пожаре на складе компании сотрудникам
 
ПроисшествияПожар на складе Ozon в ПодмосковьеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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