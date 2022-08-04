https://ria.ru/20220804/gorenie-1807125217.html

На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение

На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 04.08.2022

На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T06:53

2022-08-04T06:53

2022-08-04T11:07

происшествия

пожар на складе ozon в подмосковье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Крупный пожар начался накануне днем на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области. К вечеру возгорание локализовали на площади 55 тысяч квадратных метров. Пожарные не позволили огню перекинуться на другие здания площадью 400 тысяч квадратов.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в качестве основной версии рассматривается поджог.Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал об одном погибшем и 13 пострадавших, но в самой компании заявили, что официального подтверждения гибели человека не получали. Директор по коммуникации Ozon Мария Заикина со ссылкой на медиков и спецслужбы сообщала о 12 пострадавших, из которых двоих госпитализировали.В страховых компаниях РИА Новости подтвердили, что содержимое склада было застраховано в "Ингосстрахе" более чем на 11 миллиардов рублей, а здание — в "АльфаСтраховании". В компании не уточнили сумму, по данным источников агентства, речь идет о шести миллиардах рублей.

https://ria.ru/20220803/ozon-1807086575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)