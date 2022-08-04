03:50 04.08.2022 (обновлено: 11:43 04.08.2022)
Гид группы туристов умер во время сплава на Камчатке
Гид туристической группы умер во время сплава по реке Опала в Камчатском крае
© Фото : СУСК РФ по Камчатскому краюМужчина погиб при сплаве по реке Опала в Усть-Большерецком районе Камчатского края
© Фото : СУСК РФ по Камчатскому краю
Мужчина погиб при сплаве по реке Опала в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - РИА Новости. Следователи на Камчатке проверяют обстоятельства гибели гида группы туристов во время сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому краю.
"По предварительным данным, 66-летний мужчина, прибывший 27 июля в Камчатский край в качестве гида в составе группы туристов из Московской области, осуществлял пеший и водный маршрут в Усть-Большерецком районе. При сплаве по реке Опала, мужчине, вероятно 1 августа, стало плохо и он скончался", — сказали в следственном управлении.
По данным краевой прокуратуры, в составе группы было 15 туристов из Московской области, в том числе 7 детей в возрасте от 8 до 15 лет.
"В настоящее время участники группы добрались до ближайшего места нахождения людей, им оказана помощь", — добавили в следственном управлении.