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Гид группы туристов умер во время сплава на Камчатке

Гид группы туристов умер во время сплава на Камчатке - РИА Новости, 04.08.2022

Гид группы туристов умер во время сплава на Камчатке

Следователи на Камчатке проверяют обстоятельства гибели гида группы туристов во время сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T03:50

2022-08-04T03:50

2022-08-04T11:43

происшествия

камчатский край

усть-большерецкий район

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новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - РИА Новости. Следователи на Камчатке проверяют обстоятельства гибели гида группы туристов во время сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому краю.По данным краевой прокуратуры, в составе группы было 15 туристов из Московской области, в том числе 7 детей в возрасте от 8 до 15 лет."В настоящее время участники группы добрались до ближайшего места нахождения людей, им оказана помощь", — добавили в следственном управлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/baykal-1804961431.html

камчатский край

усть-большерецкий район

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происшествия, камчатский край, усть-большерецкий район, новости - туризм