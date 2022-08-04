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Во Франции предрекли конец гегемонии Германии в Европе - РИА Новости, 04.08.2022
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Во Франции предрекли конец гегемонии Германии в Европе
Во Франции предрекли конец гегемонии Германии в Европе - РИА Новости, 04.08.2022
Во Франции предрекли конец гегемонии Германии в Европе
Экономическая модель Германии на фоне энергетического кризиса дала сбой, и это ставит под угрозу ее лидерство в Европе. Такое мнение высказал французский... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:49
2022-08-04T16:38
сара вагенкнехт
германия
европа
берлин (город)
санкции в отношении россии
франция
евросоюз
левая (партия)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экономическая модель Германии на фоне энергетического кризиса дала сбой, и это ставит под угрозу ее лидерство в Европе. Такое мнение высказал французский обозреватель Жан-Мишель Катрепуан в интервью Le Figaro.По его словам, Берлин давно сделал ставку на промышленное производство, однако решил положиться на возобновляемые источники энергии и российский газ, отказавшись от использования атомных электростанций. В свете последних событий вся эта система рискует рухнуть, что может положить конец гегемонии Германии в ЕС, считает журналист. Место лидера, по его мнению, могла бы занять Франция, но Парижу мешают огромный внешний долг, дефицит торгового баланса, отказ от промышленности и нежелание развивать атомную энергетику.Катрепуан также отметил, что страны Европы могут проявить солидарность с Берлином и помочь с одним условием: Германия отложит закрытие своей последней АЭС, дабы снабдить себя энергией на зиму. Однако, несмотря на определенные успехи, это единодушие по-прежнему оставляет желать лучшего. В частности, Венгрия самостоятельно ведет переговоры с Россией, а Испания с Португалией претендуют на особые условия при выполнении общеевропейского плана экономии энергии, подытожил обозреватель.С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.Ранее СМИ писали, что нынешний энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.
https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html
https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html
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германия
европа
берлин (город)
франция
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сара вагенкнехт, германия, европа, берлин (город), санкции в отношении россии, франция, евросоюз, левая (партия)
12:49 04.08.2022 (обновлено: 16:38 04.08.2022)
 
Во Франции предрекли конец гегемонии Германии в Европе

Французский журналист Катрепуан: кризис в энергетике угрожает гегемонии Германии в Европе

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экономическая модель Германии на фоне энергетического кризиса дала сбой, и это ставит под угрозу ее лидерство в Европе. Такое мнение высказал французский обозреватель Жан-Мишель Катрепуан в интервью Le Figaro.
По его словам, Берлин давно сделал ставку на промышленное производство, однако решил положиться на возобновляемые источники энергии и российский газ, отказавшись от использования атомных электростанций. В свете последних событий вся эта система рискует рухнуть, что может положить конец гегемонии Германии в ЕС, считает журналист. Место лидера, по его мнению, могла бы занять Франция, но Парижу мешают огромный внешний долг, дефицит торгового баланса, отказ от промышленности и нежелание развивать атомную энергетику.
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Катрепуан также отметил, что страны Европы могут проявить солидарность с Берлином и помочь с одним условием: Германия отложит закрытие своей последней АЭС, дабы снабдить себя энергией на зиму. Однако, несмотря на определенные успехи, это единодушие по-прежнему оставляет желать лучшего. В частности, Венгрия самостоятельно ведет переговоры с Россией, а Испания с Португалией претендуют на особые условия при выполнении общеевропейского плана экономии энергии, подытожил обозреватель.
С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.
Ранее СМИ писали, что нынешний энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
08:00
Закон что дышло: Евросоюз превращается в коллективного Никиту Хрущева
 
Сара ВагенкнехтГерманияЕвропаБерлин (город)Санкции в отношении РоссииФранцияЕвросоюзЛевая (партия)
 
 
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