12:49 04.08.2022 (обновлено: 16:38 04.08.2022)
Во Франции предрекли конец гегемонии Германии в Европе
Французский журналист Катрепуан: кризис в энергетике угрожает гегемонии Германии в Европе
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экономическая модель Германии на фоне энергетического кризиса дала сбой, и это ставит под угрозу ее лидерство в Европе. Такое мнение высказал французский обозреватель Жан-Мишель Катрепуан в интервью Le Figaro.
По его словам, Берлин давно сделал ставку на промышленное производство, однако решил положиться на возобновляемые источники энергии и российский газ, отказавшись от использования атомных электростанций. В свете последних событий вся эта система рискует рухнуть, что может положить конец гегемонии Германии в ЕС, считает журналист. Место лидера, по его мнению, могла бы занять Франция, но Парижу мешают огромный внешний долг, дефицит торгового баланса, отказ от промышленности и нежелание развивать атомную энергетику.
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Катрепуан также отметил, что страны Европы могут проявить солидарность с Берлином и помочь с одним условием: Германия отложит закрытие своей последней АЭС, дабы снабдить себя энергией на зиму. Однако, несмотря на определенные успехи, это единодушие по-прежнему оставляет желать лучшего. В частности, Венгрия самостоятельно ведет переговоры с Россией, а Испания с Португалией претендуют на особые условия при выполнении общеевропейского плана экономии энергии, подытожил обозреватель.
С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.
Ранее СМИ писали, что нынешний энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.