https://ria.ru/20220804/germaniya-1807198652.html

Во Франции предрекли конец гегемонии Германии в Европе

Во Франции предрекли конец гегемонии Германии в Европе - РИА Новости, 04.08.2022

Во Франции предрекли конец гегемонии Германии в Европе

Экономическая модель Германии на фоне энергетического кризиса дала сбой, и это ставит под угрозу ее лидерство в Европе. Такое мнение высказал французский... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:49

2022-08-04T12:49

2022-08-04T16:38

сара вагенкнехт

германия

европа

берлин (город)

санкции в отношении россии

франция

евросоюз

левая (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экономическая модель Германии на фоне энергетического кризиса дала сбой, и это ставит под угрозу ее лидерство в Европе. Такое мнение высказал французский обозреватель Жан-Мишель Катрепуан в интервью Le Figaro.По его словам, Берлин давно сделал ставку на промышленное производство, однако решил положиться на возобновляемые источники энергии и российский газ, отказавшись от использования атомных электростанций. В свете последних событий вся эта система рискует рухнуть, что может положить конец гегемонии Германии в ЕС, считает журналист. Место лидера, по его мнению, могла бы занять Франция, но Парижу мешают огромный внешний долг, дефицит торгового баланса, отказ от промышленности и нежелание развивать атомную энергетику.Катрепуан также отметил, что страны Европы могут проявить солидарность с Берлином и помочь с одним условием: Германия отложит закрытие своей последней АЭС, дабы снабдить себя энергией на зиму. Однако, несмотря на определенные успехи, это единодушие по-прежнему оставляет желать лучшего. В частности, Венгрия самостоятельно ведет переговоры с Россией, а Испания с Португалией претендуют на особые условия при выполнении общеевропейского плана экономии энергии, подытожил обозреватель.С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.Ранее СМИ писали, что нынешний энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html

https://ria.ru/20220804/evrosoyuz-1807051230.html

германия

европа

берлин (город)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

сара вагенкнехт, германия, европа, берлин (город), санкции в отношении россии, франция, евросоюз, левая (партия)