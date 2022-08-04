https://ria.ru/20220804/gaz-1807351227.html

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 04.08.2022

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе к закрытию торгов в четверг немного выросли - на 0,5%, до 2110 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:27

2022-08-04T20:27

2022-08-04T20:27

экономика

цены на нефть

европа

северный поток

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Цены на газ в Европе к закрытию торгов в четверг немного выросли - на 0,5%, до 2110 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составил 2001,3 доллара (−4,7% к расчетной цене среды - 2100,9 доллара), максимум - 2135,7 доллара (+1,7%), а цена закрытия - 2110,4 доллара за тысячу кубометров(+0,5%).Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом, вызванным ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу – Европе" вовсе прекратились.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, резко выросла, почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца подобрались к отметке в 2400 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

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экономика, цены на нефть, европа, северный поток