https://ria.ru/20220804/gaz-1807315891.html

Эксперт прокомментировал данные финских СМИ о сжигании "Газпромом" газа

Эксперт прокомментировал данные финских СМИ о сжигании "Газпромом" газа - РИА Новости, 04.08.2022

Эксперт прокомментировал данные финских СМИ о сжигании "Газпромом" газа

"Газпром" вряд ли бы стал сжигать излишки газа после сокращения поставок в Европу по "Северному потоку", так как во-первых, это экономически невыгодно, а... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:46

2022-08-04T18:46

2022-08-04T18:49

экономика

европа

россия

газпром

siemens

наса

северный поток

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Газпром" вряд ли бы стал сжигать излишки газа после сокращения поставок в Европу по "Северному потоку", так как во-первых, это экономически невыгодно, а во-вторых, такой факел был бы виден на много километров и привлек внимание природоохранных организаций, заявил РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы EcoNet ("Эконет") Михаил Иванов.Финская радиовещательная корпорация YLE в четверг со ссылкой на очевидцев и данные NASA заявила, что с 17 июня недалеко от российско-финской границы, возле компрессорной станции "Портовая", якобы происходит сжигание газа в промышленных масштабах, о чем свидетельствует гигантский факел."Во-первых, это невыгодно, во-вторых, если бы это произошло - уже начали бы алармировать природоохранные организации, потому что этот факел был бы виден на десятки километров", - сказал эксперт.По его словам, напротив, с экологической и климатической точек зрения любое снижение добычи газа ведет к сокращению выбросов парниковых газов как на корпоративном уровне компании-добытчика ("Газпром"), так и на уровне национального кадастра выбросов парниковых газов."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи газа в трубопровод.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html

https://ria.ru/20220804/evrosoyuz-1807051230.html

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экономика, европа, россия, газпром, siemens, наса, северный поток