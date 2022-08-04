16:59 04.08.2022 (обновлено: 17:42 04.08.2022)
The Telegraph: промышленность в Германии рухнет без российского газа
Telegraph: промышленность в Германии рухнет в результате эффекта домино без газа из России
© Фото : РИА НовостиКанцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens
© Фото : РИА Новости
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Германия столкнется с цепной реакцией в экономике, если газ из России перестанет поступать в страну. Об этом пишет обозреватель британской The Telegraph Тим Уоллес.
Как отмечается в статье, основные отрасли промышленности государства, включая химическую, могут быть разрушены, если потоки российского топлива будут перекрыты. Это, в свою очередь, приведет к эффекту домино в остальных сферах хозяйственной деятельности.
По прогнозам специалистов Commerzbank, дефицит энергоносителя погрузит Германию в глубокую рецессию, подобную той, которая произошла после финансового кризиса в 2009 году.
"Северный поток" — основной маршрут экспорта российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно сократил поставки сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.
Компания сообщила, что санкции Канады, Евросоюза и Великобритании делают невозможной отправку в Россию турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии. Кроме того, ее не могут доставить из-за несоответствия нынешней ситуации обязательствам Siemens, уточнил "Газпром".