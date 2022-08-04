https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html

The Telegraph: промышленность в Германии рухнет без российского газа

The Telegraph: промышленность в Германии рухнет без российского газа - РИА Новости, 04.08.2022

The Telegraph: промышленность в Германии рухнет без российского газа

Германия столкнется с цепной реакцией в экономике, если газ из России перестанет поступать в страну. Об этом пишет обозреватель британской The Telegraph Тим... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:59

2022-08-04T16:59

2022-08-04T17:42

экономика

германия

россия

канада

газпром

commerzbank

siemens

северный поток

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Германия столкнется с цепной реакцией в экономике, если газ из России перестанет поступать в страну. Об этом пишет обозреватель британской The Telegraph Тим Уоллес.Как отмечается в статье, основные отрасли промышленности государства, включая химическую, могут быть разрушены, если потоки российского топлива будут перекрыты. Это, в свою очередь, приведет к эффекту домино в остальных сферах хозяйственной деятельности.По прогнозам специалистов Commerzbank, дефицит энергоносителя погрузит Германию в глубокую рецессию, подобную той, которая произошла после финансового кризиса в 2009 году."Северный поток" — основной маршрут экспорта российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно сократил поставки сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.Компания сообщила, что санкции Канады, Евросоюза и Великобритании делают невозможной отправку в Россию турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии. Кроме того, ее не могут доставить из-за несоответствия нынешней ситуации обязательствам Siemens, уточнил "Газпром".

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html

https://ria.ru/20220728/ssha-1805687324.html

германия

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, германия, россия, канада, газпром, commerzbank , siemens, северный поток