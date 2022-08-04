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МИД Китая готов пересмотреть отношение к диалогу со странами G7 - РИА Новости, 04.08.2022
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МИД Китая готов пересмотреть отношение к диалогу со странами G7
МИД Китая готов пересмотреть отношение к диалогу со странами G7 - РИА Новости, 04.08.2022
МИД Китая готов пересмотреть отношение к диалогу со странами G7
Китай может пересмотреть свое отношение к диалогу со странами G7, если они не пересмотрят свою ошибочную позицию по ситуации вокруг Тайваня, заявила на брифинге РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:55
2022-08-04T11:56
в мире
g7
китай
тайвань
мид кнр
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
сша
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Китай может пересмотреть свое отношение к диалогу со странами G7, если они не пересмотрят свою ошибочную позицию по ситуации вокруг Тайваня, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Она добавила, что понимает всеобщую озабоченность вопросом влияния ситуации вокруг Тайваня на сотрудничество Китая со странами "Большой семерки". "В мире так много проблем, включая пандемию коронавирусной инфекции, украинский кризис, а также экономические, энергетические, продовольственные проблемы и ряд острых региональных вопросов. Все они требуют лучшего сотрудничества между G7 и Китаем, но если они (страны G7) вообще не будут уважать основные интересы Пекина в вопросах, связанных с суверенитетом и территориальной целостностью Китая, и будут пренебрегать основными интересами Китая, то столь ошибочное отношение не может не сказаться на их сотрудничестве с Китаем в соответствующих важных сферах или на отношениях друг с другом", - указала Хуа Чуньин.Ранее главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности военными учениями, которые могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html
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в мире, g7, китай, тайвань, мид кнр, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, сша
10:55 04.08.2022 (обновлено: 11:56 04.08.2022)
 
МИД Китая готов пересмотреть отношение к диалогу со странами G7

МИД Китая готов пересмотреть отношение к диалогу с G7, если та сохранит позицию по Тайваню

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Китай может пересмотреть свое отношение к диалогу со странами G7, если они не пересмотрят свою ошибочную позицию по ситуации вокруг Тайваня, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Если они (страны G7 – ред.) не изменят своей ошибочной позиции по тайваньскому вопросу, то нам придется пересмотреть значение диалога (с ними – ред.)", - заявила дипломат.
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Она добавила, что понимает всеобщую озабоченность вопросом влияния ситуации вокруг Тайваня на сотрудничество Китая со странами "Большой семерки". "В мире так много проблем, включая пандемию коронавирусной инфекции, украинский кризис, а также экономические, энергетические, продовольственные проблемы и ряд острых региональных вопросов. Все они требуют лучшего сотрудничества между G7 и Китаем, но если они (страны G7) вообще не будут уважать основные интересы Пекина в вопросах, связанных с суверенитетом и территориальной целостностью Китая, и будут пренебрегать основными интересами Китая, то столь ошибочное отношение не может не сказаться на их сотрудничестве с Китаем в соответствующих важных сферах или на отношениях друг с другом", - указала Хуа Чуньин.
Ранее главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности военными учениями, которые могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
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В миреG7КитайТайваньМИД КНРНэнси ПелосиВизит Пелоси на ТайваньСША
 
 
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