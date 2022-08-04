10:55 04.08.2022 (обновлено: 11:56 04.08.2022)
МИД Китая готов пересмотреть отношение к диалогу со странами G7
МИД Китая готов пересмотреть отношение к диалогу с G7, если та сохранит позицию по Тайваню
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Китай может пересмотреть свое отношение к диалогу со странами G7, если они не пересмотрят свою ошибочную позицию по ситуации вокруг Тайваня, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Если они (страны G7 – ред.) не изменят своей ошибочной позиции по тайваньскому вопросу, то нам придется пересмотреть значение диалога (с ними – ред.)", - заявила дипломат.
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Она добавила, что понимает всеобщую озабоченность вопросом влияния ситуации вокруг Тайваня на сотрудничество Китая со странами "Большой семерки". "В мире так много проблем, включая пандемию коронавирусной инфекции, украинский кризис, а также экономические, энергетические, продовольственные проблемы и ряд острых региональных вопросов. Все они требуют лучшего сотрудничества между G7 и Китаем, но если они (страны G7) вообще не будут уважать основные интересы Пекина в вопросах, связанных с суверенитетом и территориальной целостностью Китая, и будут пренебрегать основными интересами Китая, то столь ошибочное отношение не может не сказаться на их сотрудничестве с Китаем в соответствующих важных сферах или на отношениях друг с другом", - указала Хуа Чуньин.
Ранее главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности военными учениями, которые могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.