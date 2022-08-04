https://ria.ru/20220804/g20-1807283683.html

Россия будет работать в формате "двадцатки", заявил Песков

Россия будет работать в формате "двадцатки", заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022

Россия будет работать в формате "двадцатки", заявил Песков

Решение по формату участия в саммите в Индонезии пока не принято, РФ работает в формате "двадцатки" и будет работать, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:11

2022-08-04T17:11

2022-08-04T17:47

в мире

дмитрий песков

индонезия

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Решение по формату участия в саммите в Индонезии пока не принято, РФ работает в формате "двадцатки" и будет работать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По Индонезии пока оно не принято. Еще есть время. Но еще раз повторяю, мы работаем в формате двадцатки и будем продолжать работу", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220719/prezident-1803362940.html

индонезия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, индонезия, россия