https://ria.ru/20220804/g20-1807283683.html
Россия будет работать в формате "двадцатки", заявил Песков
Россия будет работать в формате "двадцатки", заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
Россия будет работать в формате "двадцатки", заявил Песков
Решение по формату участия в саммите в Индонезии пока не принято, РФ работает в формате "двадцатки" и будет работать, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:11
2022-08-04T17:11
2022-08-04T17:47
в мире
дмитрий песков
индонезия
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Решение по формату участия в саммите в Индонезии пока не принято, РФ работает в формате "двадцатки" и будет работать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По Индонезии пока оно не принято. Еще есть время. Но еще раз повторяю, мы работаем в формате двадцатки и будем продолжать работу", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220719/prezident-1803362940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий песков, индонезия, россия
17:11 04.08.2022 (обновлено: 17:47 04.08.2022)
Россия будет работать в формате "двадцатки", заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия будет работать в формате "двадцатки"