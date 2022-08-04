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Осужденная за откровенное фото у Исаакиевского собора просит вернуть iPhone
Осужденная за откровенное фото у Исаакиевского собора просит вернуть iPhone - РИА Новости, 04.08.2022
Осужденная за откровенное фото у Исаакиевского собора просит вернуть iPhone
Осуждённая за откровенные фото на фоне Исаакиевского собора Ирина Волкова подала апелляцию, в которой просила вернуть ее iPhone, подлежащий уничтожению как... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:51
2022-08-04T14:51
2022-08-04T14:51
происшествия
россия
apple iphone
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Осуждённая за откровенные фото на фоне Исаакиевского собора Ирина Волкова подала апелляцию, в которой просила вернуть ее iPhone, подлежащий уничтожению как вещдок, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Октябрьский районный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ирины Волковой. Но в итоге осужденная отказалась от апелляционной жалобы. Сегодня суд производство прекратил", - сообщили в пресс-службе.В апелляции Волкова просила телефон не уничтожать, а вернуть ей, уточнили там.Ранее суд признал Волкову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).Летом 2020 Волкова сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото и видео разместила в сети, чем оскорбила верующих. Также Волковой вменялся эпизод с видео на скамейке на фоне Исаакиевского собора. Суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, мировой судья приговорил к уничтожению iPhone 12, принадлежащий Волковой, и признанный вещественным доказательством по делу.
https://ria.ru/20211102/foto-1757332534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, apple iphone
Осужденная за откровенное фото у Исаакиевского собора просит вернуть iPhone
Осужденная за откровенные фото на фоне Исаакиевского собора попросила суд вернуть iPhone
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Осуждённая за откровенные фото на фоне Исаакиевского собора Ирина Волкова подала апелляцию, в которой просила вернуть ее iPhone, подлежащий уничтожению как вещдок, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Октябрьский районный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ирины Волковой. Но в итоге осужденная отказалась от апелляционной жалобы. Сегодня суд производство прекратил", - сообщили в пресс-службе.
В апелляции Волкова просила телефон не уничтожать, а вернуть ей, уточнили там.
Ранее суд признал Волкову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.148 УК РФ
(Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Летом 2020 Волкова сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото и видео разместила в сети, чем оскорбила верующих. Также Волковой вменялся эпизод с видео на скамейке на фоне Исаакиевского собора. Суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, мировой судья приговорил к уничтожению iPhone
12, принадлежащий Волковой, и признанный вещественным доказательством по делу.