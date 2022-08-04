https://ria.ru/20220804/fond-1807190052.html

В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом

В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом - РИА Новости, 04.08.2022

В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом

Поставки всех препаратов, закупаемых фондом "Круг добра", осуществляются, максимальный срок поставки составляет два месяца, заявил председатель правления фонда... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:31

2022-08-04T12:31

2022-08-04T12:31

общество

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Поставки всех препаратов, закупаемых фондом "Круг добра", осуществляются, максимальный срок поставки составляет два месяца, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко."Решены вопросы с поставками, и в принципе поставки всех препаратов фонда осуществляются, максимальный срок поставки - это два месяца", - сказал Ткаченко на встрече с родителями пациентов с фенилкетонурией в Общественной палате.Он отметил, что каких-либо ухудшений по поставкам в ближайшее время не прогнозируется. Фонд обеспечивает в настоящее время препаратами более 3,5 тысяч детей, уточнил Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

https://ria.ru/20220628/lekarstva-1798776983.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, фонд "круг добра"