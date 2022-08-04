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В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом - РИА Новости, 04.08.2022
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В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом
В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом - РИА Новости, 04.08.2022
В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом
Поставки всех препаратов, закупаемых фондом "Круг добра", осуществляются, максимальный срок поставки составляет два месяца, заявил председатель правления фонда... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:31
2022-08-04T12:31
общество
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Поставки всех препаратов, закупаемых фондом "Круг добра", осуществляются, максимальный срок поставки составляет два месяца, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко."Решены вопросы с поставками, и в принципе поставки всех препаратов фонда осуществляются, максимальный срок поставки - это два месяца", - сказал Ткаченко на встрече с родителями пациентов с фенилкетонурией в Общественной палате.Он отметил, что каких-либо ухудшений по поставкам в ближайшее время не прогнозируется. Фонд обеспечивает в настоящее время препаратами более 3,5 тысяч детей, уточнил Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
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общество, россия, фонд "круг добра"
12:31 04.08.2022
 
В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом

Глава "Круга добра" Ткаченко: препараты фонду поставляют в течение не более двух месяцев

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Поставки всех препаратов, закупаемых фондом "Круг добра", осуществляются, максимальный срок поставки составляет два месяца, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Решены вопросы с поставками, и в принципе поставки всех препаратов фонда осуществляются, максимальный срок поставки - это два месяца", - сказал Ткаченко на встрече с родителями пациентов с фенилкетонурией в Общественной палате.
Он отметил, что каких-либо ухудшений по поставкам в ближайшее время не прогнозируется. Фонд обеспечивает в настоящее время препаратами более 3,5 тысяч детей, уточнил Ткаченко.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
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