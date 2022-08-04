https://ria.ru/20220804/fond-1807190052.html
В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом
В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом - РИА Новости, 04.08.2022
В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом
Поставки всех препаратов, закупаемых фондом "Круг добра", осуществляются, максимальный срок поставки составляет два месяца, заявил председатель правления фонда... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:31
2022-08-04T12:31
2022-08-04T12:31
общество
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Поставки всех препаратов, закупаемых фондом "Круг добра", осуществляются, максимальный срок поставки составляет два месяца, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко."Решены вопросы с поставками, и в принципе поставки всех препаратов фонда осуществляются, максимальный срок поставки - это два месяца", - сказал Ткаченко на встрече с родителями пациентов с фенилкетонурией в Общественной палате.Он отметил, что каких-либо ухудшений по поставкам в ближайшее время не прогнозируется. Фонд обеспечивает в настоящее время препаратами более 3,5 тысяч детей, уточнил Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
https://ria.ru/20220628/lekarstva-1798776983.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, фонд "круг добра"
В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом
Глава "Круга добра" Ткаченко: препараты фонду поставляют в течение не более двух месяцев
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Поставки всех препаратов, закупаемых фондом "Круг добра", осуществляются, максимальный срок поставки составляет два месяца, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Решены вопросы с поставками, и в принципе поставки всех препаратов фонда осуществляются, максимальный срок поставки - это два месяца", - сказал Ткаченко на встрече с родителями пациентов с фенилкетонурией в Общественной палате.
Он отметил, что каких-либо ухудшений по поставкам в ближайшее время не прогнозируется. Фонд обеспечивает в настоящее время препаратами более 3,5 тысяч детей, уточнил Ткаченко.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.