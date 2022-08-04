Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/feyki-1807200551.html
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову - РИА Новости, 04.08.2022
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову
МВД России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ, следует из РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:57
2022-08-04T17:40
хельга пирогова
специальная военная операция на украине
происшествия
новосибирск
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803979285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c81f768abc634660585a9501ddce8fd8.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Как сообщалось ранее, следователи СК в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. До этого административный протокол на нее составили сотрудники полиции.25 июля стало известно, что депутат покинула Россию и находится в Грузии. При этом она заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе дистанционно.В комментарии в Twitter 15 июля Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой". 27 июля в отношении нее в Центральный районный суд Новосибирска поступило административное дело о дискредитации Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20220427/gorinov-1785818876.html
новосибирск
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803979285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_144d132eb13dcec81003354e7ea53a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хельга пирогова, происшествия, новосибирск, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:57 04.08.2022 (обновлено: 17:40 04.08.2022)
 
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову за фейки о российской армии

© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита МаньшинДепутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита Маньшин
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ, следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Как сообщалось ранее, следователи СК в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. До этого административный протокол на нее составили сотрудники полиции.
25 июля стало известно, что депутат покинула Россию и находится в Грузии. При этом она заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе дистанционно.
В комментарии в Twitter 15 июля Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой". 27 июля в отношении нее в Центральный районный суд Новосибирска поступило административное дело о дискредитации Вооруженных сил России.
Скриншот видео заседания СДМО Красносельский
27 апреля, 19:00
Суд арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации ВС России
 
Специальная военная операция на УкраинеХельга ПироговаПроисшествияНовосибирскРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала