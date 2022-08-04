12:57 04.08.2022 (обновлено: 17:40 04.08.2022)
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову за фейки о российской армии
© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита МаньшинДепутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ, следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Как сообщалось ранее, следователи СК в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. До этого административный протокол на нее составили сотрудники полиции.
25 июля стало известно, что депутат покинула Россию и находится в Грузии. При этом она заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе дистанционно.
В комментарии в Twitter 15 июля Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой". 27 июля в отношении нее в Центральный районный суд Новосибирска поступило административное дело о дискредитации Вооруженных сил России.