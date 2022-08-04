https://ria.ru/20220804/feyki-1807200551.html

МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову - РИА Новости, 04.08.2022

МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

МВД России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ, следует из РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:57

2022-08-04T12:57

2022-08-04T17:40

хельга пирогова

специальная военная операция на украине

происшествия

новосибирск

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Как сообщалось ранее, следователи СК в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. До этого административный протокол на нее составили сотрудники полиции.25 июля стало известно, что депутат покинула Россию и находится в Грузии. При этом она заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе дистанционно.В комментарии в Twitter 15 июля Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой". 27 июля в отношении нее в Центральный районный суд Новосибирска поступило административное дело о дискредитации Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20220427/gorinov-1785818876.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

хельга пирогова, происшествия, новосибирск, россия, украина, ситуация в днр и лнр