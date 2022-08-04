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Учительница из Пензы получила условный срок за фейки о спецоперации - РИА Новости, 04.08.2022
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Учительница из Пензы получила условный срок за фейки о спецоперации
Учительница из Пензы получила условный срок за фейки о спецоперации - РИА Новости, 04.08.2022
Учительница из Пензы получила условный срок за фейки о спецоперации
Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам условно бывшего преподавателя училища олимпийского резерва по делу о распространении фейков о российской... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:25
2022-08-04T15:25
россия
пенза
донбасс
вооруженные силы рф
происшествия
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САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам условно бывшего преподавателя училища олимпийского резерва по делу о распространении фейков о российской армии, сообщается на сайте суда.Ранее СМИ сообщали, что в Пензе 55-летняя учительница иностранного языка училища олимпийского резерва Ирина Ген во время урока высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Позже Ген уволилась."Осужденному педагогу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считается условным", - говорится в сообщении.Суд установил, что преподаватель с целью формирования негативного отношения к президенту страны, Вооруженным силам РФ на уроке сообщила ученикам недостоверную информацию о том, что российская армия захватывает территории других государств, начала в 2014 году войну в Донбассе, разбомбила роддом в Мариуполе, планировала свергнуть президента Украины, сбила малайзийский Boeing 777.Женщина была признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
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россия, пенза, донбасс, вооруженные силы рф, происшествия
15:25 04.08.2022
 
Учительница из Пензы получила условный срок за фейки о спецоперации

Учительница из Пензы Ирина Ген получила условный срок за фейки о спецоперации на уроке

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам условно бывшего преподавателя училища олимпийского резерва по делу о распространении фейков о российской армии, сообщается на сайте суда.
Ранее СМИ сообщали, что в Пензе 55-летняя учительница иностранного языка училища олимпийского резерва Ирина Ген во время урока высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Позже Ген уволилась.
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"Осужденному педагогу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считается условным", - говорится в сообщении.
Суд установил, что преподаватель с целью формирования негативного отношения к президенту страны, Вооруженным силам РФ на уроке сообщила ученикам недостоверную информацию о том, что российская армия захватывает территории других государств, начала в 2014 году войну в Донбассе, разбомбила роддом в Мариуполе, планировала свергнуть президента Украины, сбила малайзийский Boeing 777.
Женщина была признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
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