https://ria.ru/20220804/feyk-1807247095.html

Учительница из Пензы получила условный срок за фейки о спецоперации

Учительница из Пензы получила условный срок за фейки о спецоперации - РИА Новости, 04.08.2022

Учительница из Пензы получила условный срок за фейки о спецоперации

Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам условно бывшего преподавателя училища олимпийского резерва по делу о распространении фейков о российской... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:25

2022-08-04T15:25

2022-08-04T15:25

россия

пенза

донбасс

вооруженные силы рф

происшествия

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САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам условно бывшего преподавателя училища олимпийского резерва по делу о распространении фейков о российской армии, сообщается на сайте суда.Ранее СМИ сообщали, что в Пензе 55-летняя учительница иностранного языка училища олимпийского резерва Ирина Ген во время урока высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Позже Ген уволилась."Осужденному педагогу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считается условным", - говорится в сообщении.Суд установил, что преподаватель с целью формирования негативного отношения к президенту страны, Вооруженным силам РФ на уроке сообщила ученикам недостоверную информацию о том, что российская армия захватывает территории других государств, начала в 2014 году войну в Донбассе, разбомбила роддом в Мариуполе, планировала свергнуть президента Украины, сбила малайзийский Boeing 777.Женщина была признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

https://ria.ru/20220713/feyki-1802304448.html

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пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пенза, донбасс, вооруженные силы рф, происшествия