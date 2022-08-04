https://ria.ru/20220804/festival-1807222908.html

Фильм с Хабенским попал в основную программу фестиваля "Короче"

Фильм с Хабенским попал в основную программу фестиваля "Короче" - РИА Новости, 04.08.2022

Фильм с Хабенским попал в основную программу фестиваля "Короче"

Десятый фестиваль короткометражного кино "Короче" объявил основную конкурсную программу. В ней представлено 25 фильмов, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:04

2022-08-04T16:04

2022-08-04T16:04

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константин хабенский

калининград

ксения раппопорт

кино и сериалы

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Десятый фестиваль короткометражного кино "Короче" объявил основную конкурсную программу. В ней представлено 25 фильмов, сообщает пресс-служба смотра.Среди них сатира с Константином Хабенским "Как с Максимом х(пип)ня случилась", история об отношениях "Ночью можно" с Глебом Пускепалисом, драма о тонкой границе между страстью и преступлением "Привет, Сандрин", поэтический хоррор "Шурик", "Рыбалка" с Сергеем Гилевым, "Отпечатки" с Ксенией Раппопорт и Дарьей Белоусовой. Также в программе ленты "Паттерны", "Калачакра", "Контактеры" и другие проекты.В конкурсе есть и несколько анимационных работ. Например, "сказка о семье, дружбе и спасительных решениях "На глубине", российский ответ "Интерстеллару" — "Унесенный в звездную глубину" и анимационная сказка о гендере, личности и душе "Женщина", уточняют в пресс-службе. Нововведение этого года — программа для закупщиков. Представители платформ и компаний смогут первыми увидеть программу и договориться о сделке сразу на фестивале."Специально для байеров мы отобрали фильмы с участием звезд и большим зрительским потенциалом, чтобы максимально сократить путь реализации качественного контента и сделать профессиональную часть фестиваля еще более комфортной для всех участников индустрии", — говорит генеральный продюсер смотра Екатерина Ванаг.Фестиваль пройдет в Калининграде с 19 по 21 августа.

https://ria.ru/20220727/festival-1805265949.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин хабенский, калининград, ксения раппопорт, кино и сериалы