https://ria.ru/20220804/festival-1807177612.html
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока - РИА Новости, 04.08.2022
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока
Рок-группы "Чайф" и "Алиса", новый состав команды "Парк Горького" выступят на Фестивале российского рока, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:51
2022-08-04T13:51
2022-08-04T13:51
культура
новости культуры
стас намин
владимир пресняков
вадим самойлов
чайф
алиса
сплин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807176723_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_dcf549e70d5c3d7762df91be3d31ae03.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Рок-группы "Чайф" и "Алиса", новый состав команды "Парк Горького" выступят на Фестивале российского рока, сообщает пресс-служба смотра."В 2022 году исполняется знаменательная дата — 35-летие первого продюсерского центра и независимой студии звукозаписи SNC, где создавались, делали первые шаги и развивались новые российские музыкальные коллективы, такие как "Парк Горького", "Моральный кодекс", "Сплин". В связи с этим SNC ярко отметит свой юбилей рок-фестивалем", — говорится в сообщении.Среди участников также заявлены "Смысловые галлюцинации", "Цветы"& Стас Намин, "Бригада С". Кроме того, перед зрителями выступят Владимир Пресняков, Вадим Самойлов и Дмитрий Ревякин.Фестиваль российского рока пройдет 27 и 28 августа на открытой сцене в Зеленом театре в Парке Горького в Москве.
https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807176723_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1accea3b550e4c6845cc1d76dbd01fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стас намин, владимир пресняков, вадим самойлов, чайф, алиса, сплин, музыка, знаменитости, звезды
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока, который пройдет в Москве 27 и 28 августа
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Рок-группы "Чайф" и "Алиса", новый состав команды "Парк Горького" выступят на Фестивале российского рока, сообщает пресс-служба смотра.
"В 2022 году исполняется знаменательная дата — 35-летие первого продюсерского центра и независимой студии звукозаписи SNC, где создавались, делали первые шаги и развивались новые российские музыкальные коллективы, такие как "Парк Горького", "Моральный кодекс", "Сплин". В связи с этим SNC ярко отметит свой юбилей рок-фестивалем", — говорится в сообщении.
Среди участников также заявлены "Смысловые галлюцинации", "Цветы"& Стас Намин, "Бригада С". Кроме того, перед зрителями выступят Владимир Пресняков, Вадим Самойлов и Дмитрий Ревякин.
Фестиваль российского рока пройдет 27 и 28 августа на открытой сцене в Зеленом театре в Парке Горького в Москве.