Рейтинг@Mail.ru
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220804/festival-1807177612.html
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока - РИА Новости, 04.08.2022
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока
Рок-группы "Чайф" и "Алиса", новый состав команды "Парк Горького" выступят на Фестивале российского рока, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:51
2022-08-04T13:51
культура
новости культуры
стас намин
владимир пресняков
вадим самойлов
чайф
алиса
сплин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807176723_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_dcf549e70d5c3d7762df91be3d31ae03.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Рок-группы "Чайф" и "Алиса", новый состав команды "Парк Горького" выступят на Фестивале российского рока, сообщает пресс-служба смотра."В 2022 году исполняется знаменательная дата — 35-летие первого продюсерского центра и независимой студии звукозаписи SNC, где создавались, делали первые шаги и развивались новые российские музыкальные коллективы, такие как "Парк Горького", "Моральный кодекс", "Сплин". В связи с этим SNC ярко отметит свой юбилей рок-фестивалем", — говорится в сообщении.Среди участников также заявлены "Смысловые галлюцинации", "Цветы"&amp; Стас Намин, "Бригада С". Кроме того, перед зрителями выступят Владимир Пресняков, Вадим Самойлов и Дмитрий Ревякин.Фестиваль российского рока пройдет 27 и 28 августа на открытой сцене в Зеленом театре в Парке Горького в Москве.
https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807176723_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1accea3b550e4c6845cc1d76dbd01fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, стас намин, владимир пресняков, вадим самойлов, чайф, алиса, сплин, музыка, знаменитости, звезды
13:51 04.08.2022
 
"Чайф" выступит на Фестивале российского рока

"Чайф" выступит на Фестивале российского рока, который пройдет в Москве 27 и 28 августа

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛидер группы "Чайф" Владимир Шахрин
Лидер группы Чайф Владимир Шахрин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Рок-группы "Чайф" и "Алиса", новый состав команды "Парк Горького" выступят на Фестивале российского рока, сообщает пресс-служба смотра.
"В 2022 году исполняется знаменательная дата — 35-летие первого продюсерского центра и независимой студии звукозаписи SNC, где создавались, делали первые шаги и развивались новые российские музыкальные коллективы, такие как "Парк Горького", "Моральный кодекс", "Сплин". В связи с этим SNC ярко отметит свой юбилей рок-фестивалем", — говорится в сообщении.
Среди участников также заявлены "Смысловые галлюцинации", "Цветы"& Стас Намин, "Бригада С". Кроме того, перед зрителями выступят Владимир Пресняков, Вадим Самойлов и Дмитрий Ревякин.
Фестиваль российского рока пройдет 27 и 28 августа на открытой сцене в Зеленом театре в Парке Горького в Москве.
Участники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель города Судак Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 08:00Культура
Лето продолжается: на какие фестивали под открытым небом сходить в августе
 
КультураНовости культурыСтас НаминВладимир ПресняковВадим СамойловЧайфАлисаСплинМузыкаЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала