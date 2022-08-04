https://ria.ru/20220804/festival-1807177612.html

"Чайф" выступит на Фестивале российского рока

"Чайф" выступит на Фестивале российского рока - РИА Новости, 04.08.2022

"Чайф" выступит на Фестивале российского рока

Рок-группы "Чайф" и "Алиса", новый состав команды "Парк Горького" выступят на Фестивале российского рока, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:51

2022-08-04T13:51

2022-08-04T13:51

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Рок-группы "Чайф" и "Алиса", новый состав команды "Парк Горького" выступят на Фестивале российского рока, сообщает пресс-служба смотра."В 2022 году исполняется знаменательная дата — 35-летие первого продюсерского центра и независимой студии звукозаписи SNC, где создавались, делали первые шаги и развивались новые российские музыкальные коллективы, такие как "Парк Горького", "Моральный кодекс", "Сплин". В связи с этим SNC ярко отметит свой юбилей рок-фестивалем", — говорится в сообщении.Среди участников также заявлены "Смысловые галлюцинации", "Цветы"& Стас Намин, "Бригада С". Кроме того, перед зрителями выступят Владимир Пресняков, Вадим Самойлов и Дмитрий Ревякин.Фестиваль российского рока пройдет 27 и 28 августа на открытой сцене в Зеленом театре в Парке Горького в Москве.

https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стас намин, владимир пресняков, вадим самойлов, чайф, алиса, сплин, музыка, знаменитости, звезды