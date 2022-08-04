https://ria.ru/20220804/farmkompanii-1807253777.html

Западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты

Западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты - РИА Новости, 04.08.2022

Западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты

Западные фармацевтические компании испытывали на гражданах Украины наиболее "спорные" препараты за минимальную оплату, заявил в четверг начальник войск... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:39

2022-08-04T15:39

2022-08-04T15:40

общество

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Западные фармацевтические компании испытывали на гражданах Украины наиболее "спорные" препараты за минимальную оплату, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов."Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов, американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не было", - заявил он на брифинге.Генерал подчеркнул, что данный подход укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории наиболее спорных с точки зрения международного законодательства исследований.По словам Кириллова, на Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищенных категорий населения – пациенты психиатрических больниц.

https://ria.ru/20220715/biooruzhie-1802588772.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)