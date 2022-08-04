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Западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты - РИА Новости, 04.08.2022
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Западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты
Западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты - РИА Новости, 04.08.2022
Западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты
Западные фармацевтические компании испытывали на гражданах Украины наиболее "спорные" препараты за минимальную оплату, заявил в четверг начальник войск... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:39
2022-08-04T15:40
общество
россия
украина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Западные фармацевтические компании испытывали на гражданах Украины наиболее "спорные" препараты за минимальную оплату, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов."Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов, американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не было", - заявил он на брифинге.Генерал подчеркнул, что данный подход укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории наиболее спорных с точки зрения международного законодательства исследований.По словам Кириллова, на Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищенных категорий населения – пациенты психиатрических больниц.
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общество, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:39 04.08.2022 (обновлено: 15:40 04.08.2022)
 
Западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты

Минобороны: западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Западные фармацевтические компании испытывали на гражданах Украины наиболее "спорные" препараты за минимальную оплату, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
"Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов, американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не было", - заявил он на брифинге.
Генерал подчеркнул, что данный подход укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории наиболее спорных с точки зрения международного законодательства исследований.
По словам Кириллова, на Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищенных категорий населения – пациенты психиатрических больниц.
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