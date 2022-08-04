https://ria.ru/20220804/estoniya-1807226938.html

Премьер Эстонии призвала скорее снести все советские памятники

Премьер Эстонии призвала скорее снести все советские памятники - РИА Новости, 04.08.2022

Премьер Эстонии призвала скорее снести все советские памятники

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в четверг, что все советские памятники нужно как можно быстрее убрать из публичного пространства страны. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:21

2022-08-04T14:21

2022-08-04T14:21

в мире

урмас рейнсалу

эстония

нарва

украина

т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в четверг, что все советские памятники нужно как можно быстрее убрать из публичного пространства страны.По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400, что больше, чем предполагалось ранее. "Конечная цель ясна - убрать красноармейские монументы из тех мест, где они находятся сейчас. Правительство в этом вопросе придерживается единодушного мнения. Точного графика пока нет. Мы хотим сделать это как можно быстрее, как можно более безболезненно, с минимальной эскалацией", - сказала Каллас на пресс-конференции правительства.Она отметила, что события на Украине "разбередили старые раны эстонского общества, о которых, к сожалению, все эти красноармейские монументы и напоминают".Премьер отдельно остановилась на проблеме советского танка-памятника Т-34 в Нарве."Отдельная тема — Нарва. Поскольку видно, что город самостоятельно убирать танк не намерен, то государство само должно принять это решение. Важно подчеркнуть, что чтить память погибших не запрещено. Но это надо делать там, где для этого подходящее место, то есть на кладбище, где это можно сделать с сохранением достоинства. Танк — это орудие убийства. Это не памятный объект. Под ним даже нет военных захоронений", - подчеркнула Каллас.Ранее в четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что советский танк-памятник Т-34 в Нарве нужно убрать в течение месяца. По его словам, для принятия необходимых для демонтажа советского памятника изменений в законе следует созвать экстренное заседание парламента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/estoniya-1807224027.html

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Варвара Скокшина

в мире, урмас рейнсалу, эстония, нарва, украина, т-34