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В порту Бейрута обрушились несколько секций аварийного элеватора
В порту Бейрута обрушились несколько секций аварийного элеватора - РИА Новости, 04.08.2022
В порту Бейрута обрушились несколько секций аварийного элеватора
Секции с северной части элеватора в порту Бейрута разрушились полностью, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:08
2022-08-04T17:08
2022-08-04T17:34
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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Секции с северной части элеватора в порту Бейрута разрушились полностью, передает корреспондент РИА Новости.В четверг исполняется два года с мощного взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 300 человек и более шести тысяч получили ранения. Из-за мощного взрыва 4 августа 2020 года были разрушены несколько кварталов ливанской столицы.Во время обрушения части элеватора в четверг сотни ливанцев находились на площади Павших рядом с портом. Горожане собрались на митинг в память о жертвах трагедии двухлетней давности. Митинг проходит с антиправительственными лозунгами и требованиями к властям найти виновных и привлечь их к ответственности.В воскресенье обрушились две силосных башни в порту Бейрута. Тогда исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта во временном правительстве Ливана Али Хамия рассказал РИА Новости, что строение неизбежно продолжит разрушаться в ближайшее время.Очаговые возгорания в элеваторах начались 7 июля из-за выброса газов вследствие брожения веществ в районе частично разрушенной конструкции. Министр экономики Ливана Амин Салям уточнял, что речь идет о зерне, оставшемся в элеваторах еще со времен взрыва 4 августа 2020 года. По его словам, такие пожары будут продолжаться, пока в элеваторах есть зерно. Власти Ливана неоднократно предупреждали, что элеваторы могут рухнуть из-за пожара.
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бейрут, ливан, в мире, происшествия
17:08 04.08.2022 (обновлено: 17:34 04.08.2022)
В порту Бейрута обрушились несколько секций аварийного элеватора
В порту Бейрута обрушились несколько секций аварийного элеватора в годовщину взрыва
БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Секции с северной части элеватора в порту Бейрута разрушились полностью, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг исполняется два года с мощного взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 300 человек и более шести тысяч получили ранения. Из-за мощного взрыва 4 августа 2020 года были разрушены несколько кварталов ливанской столицы.
Во время обрушения части элеватора в четверг сотни ливанцев находились на площади Павших рядом с портом. Горожане собрались на митинг в память о жертвах трагедии двухлетней давности. Митинг проходит с антиправительственными лозунгами и требованиями к властям найти виновных и привлечь их к ответственности.
В воскресенье обрушились две силосных башни в порту Бейрута. Тогда исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта во временном правительстве Ливана Али Хамия рассказал РИА Новости, что строение неизбежно продолжит разрушаться в ближайшее время.
Очаговые возгорания в элеваторах начались 7 июля из-за выброса газов вследствие брожения веществ в районе частично разрушенной конструкции. Министр экономики Ливана
Амин Салям уточнял, что речь идет о зерне, оставшемся в элеваторах еще со времен взрыва 4 августа 2020 года. По его словам, такие пожары будут продолжаться, пока в элеваторах есть зерно. Власти Ливана неоднократно предупреждали, что элеваторы могут рухнуть из-за пожара.