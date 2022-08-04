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США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/elenovka-1807177450.html
США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде
США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.08.2022
США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде
Попытки США обвинить Россию в якобы "фальсификации" данных об ударе HIMARS по СИЗО в Еленовке - это желание США обелить себя и Украину, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:55
2022-08-04T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
вооруженные силы украины
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Попытки США обвинить Россию в якобы "фальсификации" данных об ударе HIMARS по СИЗО в Еленовке - это желание США обелить себя и Украину, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета СовФеда Владимир Джабаров.Ранее в Минобороны сообщили об ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР, где в тот момент содержались пленные боевики запрещенного в РФ подразделения "Азов". В свою очередь, CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне считают - Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии."Все же понятно, там найдены осколки от этих снарядов HIMARS, видно, где они взорвались. Любая экспертиза докажет, что они взорвались в этом месте, где их нашли", - сказал Джабаров. Комментируя информацию CNN, сенатор отметил: "Это попытка США заранее обелить свою вину и вину Украины спрятать". По его словам, это было варварское уничтожение живых свидетелей всех нацистских планов, потому что "Азов" начал давать показания и украинцы об этом узнали. "Они точно знали, где находятся азовцы, потому что сами просили разместить их в Еленовке. И понятно, что это было сделано с единой целью - убрать свидетелей", - подчеркнул он.По мнению Джабарова, это только начало. "Сейчас сыпаться будут эти признания от украинских военнослужащих, как из рога изобилия, я думаю, что все впереди", - считает он.
https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html
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в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, совет федерации рф, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр
11:55 04.08.2022
 
США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: США пытаются обелить себя и Украину после удара по Еленовке

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Попытки США обвинить Россию в якобы "фальсификации" данных об ударе HIMARS по СИЗО в Еленовке - это желание США обелить себя и Украину, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета СовФеда Владимир Джабаров.
Ранее в Минобороны сообщили об ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР, где в тот момент содержались пленные боевики запрещенного в РФ подразделения "Азов". В свою очередь, CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне считают - Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии.
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"Все же понятно, там найдены осколки от этих снарядов HIMARS, видно, где они взорвались. Любая экспертиза докажет, что они взорвались в этом месте, где их нашли", - сказал Джабаров. Комментируя информацию CNN, сенатор отметил: "Это попытка США заранее обелить свою вину и вину Украины спрятать".
По его словам, это было варварское уничтожение живых свидетелей всех нацистских планов, потому что "Азов" начал давать показания и украинцы об этом узнали. "Они точно знали, где находятся азовцы, потому что сами просили разместить их в Еленовке. И понятно, что это было сделано с единой целью - убрать свидетелей", - подчеркнул он.
По мнению Джабарова, это только начало. "Сейчас сыпаться будут эти признания от украинских военнослужащих, как из рога изобилия, я думаю, что все впереди", - считает он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФВладимир ДжабаровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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