https://ria.ru/20220804/elenovka-1807177450.html
США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде
США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.08.2022
США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде
Попытки США обвинить Россию в якобы "фальсификации" данных об ударе HIMARS по СИЗО в Еленовке - это желание США обелить себя и Украину, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:55
2022-08-04T11:55
2022-08-04T11:55
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Попытки США обвинить Россию в якобы "фальсификации" данных об ударе HIMARS по СИЗО в Еленовке - это желание США обелить себя и Украину, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета СовФеда Владимир Джабаров.Ранее в Минобороны сообщили об ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР, где в тот момент содержались пленные боевики запрещенного в РФ подразделения "Азов". В свою очередь, CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне считают - Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии."Все же понятно, там найдены осколки от этих снарядов HIMARS, видно, где они взорвались. Любая экспертиза докажет, что они взорвались в этом месте, где их нашли", - сказал Джабаров. Комментируя информацию CNN, сенатор отметил: "Это попытка США заранее обелить свою вину и вину Украины спрятать". По его словам, это было варварское уничтожение живых свидетелей всех нацистских планов, потому что "Азов" начал давать показания и украинцы об этом узнали. "Они точно знали, где находятся азовцы, потому что сами просили разместить их в Еленовке. И понятно, что это было сделано с единой целью - убрать свидетелей", - подчеркнул он.По мнению Джабарова, это только начало. "Сейчас сыпаться будут эти признания от украинских военнослужащих, как из рога изобилия, я думаю, что все впереди", - считает он.
https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html
https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, совет федерации рф, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр
США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде
Сенатор Джабаров: США пытаются обелить себя и Украину после удара по Еленовке