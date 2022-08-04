https://ria.ru/20220804/elenovka-1807177450.html

США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде

США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.08.2022

США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде

Попытки США обвинить Россию в якобы "фальсификации" данных об ударе HIMARS по СИЗО в Еленовке - это желание США обелить себя и Украину, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:55

2022-08-04T11:55

2022-08-04T11:55

специальная военная операция на украине

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совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Попытки США обвинить Россию в якобы "фальсификации" данных об ударе HIMARS по СИЗО в Еленовке - это желание США обелить себя и Украину, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета СовФеда Владимир Джабаров.Ранее в Минобороны сообщили об ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР, где в тот момент содержались пленные боевики запрещенного в РФ подразделения "Азов". В свою очередь, CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне считают - Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии."Все же понятно, там найдены осколки от этих снарядов HIMARS, видно, где они взорвались. Любая экспертиза докажет, что они взорвались в этом месте, где их нашли", - сказал Джабаров. Комментируя информацию CNN, сенатор отметил: "Это попытка США заранее обелить свою вину и вину Украины спрятать". По его словам, это было варварское уничтожение живых свидетелей всех нацистских планов, потому что "Азов" начал давать показания и украинцы об этом узнали. "Они точно знали, где находятся азовцы, потому что сами просили разместить их в Еленовке. И понятно, что это было сделано с единой целью - убрать свидетелей", - подчеркнул он.По мнению Джабарова, это только начало. "Сейчас сыпаться будут эти признания от украинских военнослужащих, как из рога изобилия, я думаю, что все впереди", - считает он.

https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html

https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, совет федерации рф, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр